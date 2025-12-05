Иностранцам в Казахстане объявили важную информацию по оформлению ИИН

В Казахстане временно приостановят оформление индивидуального идентификационного номера (ИИН) для иностранцев, сообщает Zakon.kz.

Об этом 5 декабря 2025 года объявили в пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан":

"Уважаемые услугополучатели! Сообщаем, что в связи с проведением плановых работ на стороне госоргана с 09:00 6 декабря до 09:00 8 декабря будет недоступна услуга по формированию ИИН для иностранных граждан. Приносим извинения за временные неудобства".

