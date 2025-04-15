Казахстан возобновит выдачу ИИН некоторым иностранцам за границей

В посольстве Казахстана в России сегодня высказались относительно возобновления пилотного проекта по приему заявлений на оформление индивидуального идентификационного номера (ИИН), сообщает Zakon.kz.

Отметим, что посольства Казахстана приостановили выдачу ИИН иностранцам с 1 января 2025 года.

"Посольство Республики Казахстан в Российской Федерации с 18 апреля 2025 года возобновляет пилотный проект по приему заявлений на оформление индивидуального идентификационного номера и выдачу его результатов для иностранных граждан", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте диппредставительства 15 апреля.

Согласно новому утвержденному алгоритму, через загранучреждения РК оформляются ИИН следующим лицам:

потенциальным инвесторам;

участникам оборота товаров в рамках маркировки и прослеживаемости товаров;

иностранным гражданам, являющимся супругами граждан Республики Казахстан (для проставления отметки о регистрации актов гражданского состояния в ИС ЗАГС);

детям иностранного государства (до 16 лет), один из родителей которых является гражданином Республики Казахстан;

иностранным гражданам, осуществляющим принятие наследства;

потенциальным участникам программ Digital Nomad Residency и Digital Nomad Visa;

иностранным гражданам, имеющим инвалидность;

иностранным гражданам от 65 лет;

производителям и регистрантам средств защиты растений (пестицидов);

иностранным гражданам, являющимся руководителями юридических лиц, филиалов и (или) представительств, зарегистрированных в Республике Казахстан.

Для получения государственной услуги услугополучатель должен лично обратиться в загранучреждение РК и представить необходимые документы.

"В случае, если в документе, удостоверяющем личность услугополучателя, отсутствует написание установочных данных (фамилия, имя, отчество (при его наличии), место рождения) на кириллице или латинице, прилагается соответствующий перевод документа, удостоверенный нотариально". Посольство РК в РФ

Документы, которые выданы или засвидетельствованы компетентным учреждением иностранного государства либо специально на то уполномоченным лицом, в пределах его компетенции и по установленной форме скрепленные гербовой печатью иностранного государства, принимаются только после прохождения процедуры специального удостоверения (легализации либо апостилирования).

"В случае предоставления услугополучателем неполного пакета документов и (или) документов с истекшим сроком действия в приеме документов отказывается". Посольство РК в РФ

С перечнем документов и загранучреждений Казахстана, в которых будут выдавать ИИН, можете ознакомиться здесь.