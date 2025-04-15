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Общество

Казахстан возобновит выдачу ИИН некоторым иностранцам за границей

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, паспорт, цифровые документы, удостоверение личности, ЭЦП, электронная цифровая подпись Мобильное приложение eGov mobile, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2025 14:58 Фото: Zakon.kz
В посольстве Казахстана в России сегодня высказались относительно возобновления пилотного проекта по приему заявлений на оформление индивидуального идентификационного номера (ИИН), сообщает Zakon.kz.

Отметим, что посольства Казахстана приостановили выдачу ИИН иностранцам с 1 января 2025 года.

"Посольство Республики Казахстан в Российской Федерации с 18 апреля 2025 года возобновляет пилотный проект по приему заявлений на оформление индивидуального идентификационного номера и выдачу его результатов для иностранных граждан", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте диппредставительства 15 апреля.

Согласно новому утвержденному алгоритму, через загранучреждения РК оформляются ИИН следующим лицам:

  • потенциальным инвесторам;
  • участникам оборота товаров в рамках маркировки и прослеживаемости товаров;
  • иностранным гражданам, являющимся супругами граждан Республики Казахстан (для проставления отметки о регистрации актов гражданского состояния в ИС ЗАГС);
  • детям иностранного государства (до 16 лет), один из родителей которых является гражданином Республики Казахстан;
  • иностранным гражданам, осуществляющим принятие наследства;
  • потенциальным участникам программ Digital Nomad Residency и Digital Nomad Visa;
  • иностранным гражданам, имеющим инвалидность;
  • иностранным гражданам от 65 лет;
  • производителям и регистрантам средств защиты растений (пестицидов);
  • иностранным гражданам, являющимся руководителями юридических лиц, филиалов и (или) представительств, зарегистрированных в Республике Казахстан.

Для получения государственной услуги услугополучатель должен лично обратиться в загранучреждение РК и представить необходимые документы.

"В случае, если в документе, удостоверяющем личность услугополучателя, отсутствует написание установочных данных (фамилия, имя, отчество (при его наличии), место рождения) на кириллице или латинице, прилагается соответствующий перевод документа, удостоверенный нотариально".Посольство РК в РФ

Документы, которые выданы или засвидетельствованы компетентным учреждением иностранного государства либо специально на то уполномоченным лицом, в пределах его компетенции и по установленной форме скрепленные гербовой печатью иностранного государства, принимаются только после прохождения процедуры специального удостоверения (легализации либо апостилирования).

"В случае предоставления услугополучателем неполного пакета документов и (или) документов с истекшим сроком действия в приеме документов отказывается".Посольство РК в РФ

С перечнем документов и загранучреждений Казахстана, в которых будут выдавать ИИН, можете ознакомиться здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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