Казахстан возобновит выдачу ИИН некоторым иностранцам за границей
Отметим, что посольства Казахстана приостановили выдачу ИИН иностранцам с 1 января 2025 года.
"Посольство Республики Казахстан в Российской Федерации с 18 апреля 2025 года возобновляет пилотный проект по приему заявлений на оформление индивидуального идентификационного номера и выдачу его результатов для иностранных граждан", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте диппредставительства 15 апреля.
Согласно новому утвержденному алгоритму, через загранучреждения РК оформляются ИИН следующим лицам:
- потенциальным инвесторам;
- участникам оборота товаров в рамках маркировки и прослеживаемости товаров;
- иностранным гражданам, являющимся супругами граждан Республики Казахстан (для проставления отметки о регистрации актов гражданского состояния в ИС ЗАГС);
- детям иностранного государства (до 16 лет), один из родителей которых является гражданином Республики Казахстан;
- иностранным гражданам, осуществляющим принятие наследства;
- потенциальным участникам программ Digital Nomad Residency и Digital Nomad Visa;
- иностранным гражданам, имеющим инвалидность;
- иностранным гражданам от 65 лет;
- производителям и регистрантам средств защиты растений (пестицидов);
- иностранным гражданам, являющимся руководителями юридических лиц, филиалов и (или) представительств, зарегистрированных в Республике Казахстан.
Для получения государственной услуги услугополучатель должен лично обратиться в загранучреждение РК и представить необходимые документы.
"В случае, если в документе, удостоверяющем личность услугополучателя, отсутствует написание установочных данных (фамилия, имя, отчество (при его наличии), место рождения) на кириллице или латинице, прилагается соответствующий перевод документа, удостоверенный нотариально".Посольство РК в РФ
Документы, которые выданы или засвидетельствованы компетентным учреждением иностранного государства либо специально на то уполномоченным лицом, в пределах его компетенции и по установленной форме скрепленные гербовой печатью иностранного государства, принимаются только после прохождения процедуры специального удостоверения (легализации либо апостилирования).
"В случае предоставления услугополучателем неполного пакета документов и (или) документов с истекшим сроком действия в приеме документов отказывается".Посольство РК в РФ
С перечнем документов и загранучреждений Казахстана, в которых будут выдавать ИИН, можете ознакомиться здесь.