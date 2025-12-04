Фото на удостоверение и паспорт: важная информация для казахстанцев
Фото: gov.kz
В пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" 4 декабря 2025 года рассказали казахстанцам о важном нюансе при оформлении документов через терминал, сообщает Zakon.kz.
В НАО обратились с вопросом: "При оформлении удостоверения личности или паспорта через терминал документирования сохраняются ли фото, чтобы можно было выбрать среди них удачное?"
В организации ответили, что фото не сохраняются. Но есть положительный нюанс.
"Нет, фотографии нигде не сохраняются в целях защиты персональных данных, а также для того, чтобы исключить возможность повторного использования снимков посторонними лицами. При этом количество попыток не ограничено", – отметили в "Правительстве для граждан".
Терминалы документирования – это устройства, позволяющие самостоятельно подать заявку на оформление документов, таких как удостоверение личности и паспорт, без обращения к сотрудникам государственных центров обслуживания населения (ЦОН).
Ранее казахстанцам наглядно показали, как, не выходя из дома, через мобильное приложение eGov Mobile можно заменить удостоверение личности.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript