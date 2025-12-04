Фото на удостоверение и паспорт: важная информация для казахстанцев

В пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" 4 декабря 2025 года рассказали казахстанцам о важном нюансе при оформлении документов через терминал, сообщает Zakon.kz.

В НАО обратились с вопросом: "При оформлении удостоверения личности или паспорта через терминал документирования сохраняются ли фото, чтобы можно было выбрать среди них удачное?"

В организации ответили, что фото не сохраняются. Но есть положительный нюанс.

"Нет, фотографии нигде не сохраняются в целях защиты персональных данных, а также для того, чтобы исключить возможность повторного использования снимков посторонними лицами. При этом количество попыток не ограничено", – отметили в "Правительстве для граждан".

Терминалы документирования – это устройства, позволяющие самостоятельно подать заявку на оформление документов, таких как удостоверение личности и паспорт, без обращения к сотрудникам государственных центров обслуживания населения (ЦОН).

Ранее казахстанцам наглядно показали, как, не выходя из дома, через мобильное приложение eGov Mobile можно заменить удостоверение личности.