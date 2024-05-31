В Алматы к суровому наказанию приговорили нарколаборанта

В Алматы вынесли приговор мужчине, производившему наркотики прямо в квартире, сообщает Zakon.kz.

Нарколабораторию 27-летний мужчина организовал в жилом комплексе в Бостандыкском районе Алматы.

"Тогда в ходе обыска квартиры сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности были изъяты медицинские шприцы, перчатки, лакмусовая бумага, емкости с прекурсорами и соляной кислотой, специальная лабораторная посуда, электронные весы и другая атрибутика, использованная при производстве синтетического психотропного вещества мефедрон. И, конечно же, готовый продукт – вещество бежевого цвета в виде кристаллов. Эксперты установили, что это наркотическое средство "Альфа-PVP" общим весом 139,57 г. Подозреваемый был взят под стражу", – напомнил заместитель начальника Департамента полиции Алматы Куатбек Науатов.

Приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Алматы мужчину признали виновным в совершении наркопреступления. Ему назначено наказание сроком 11 лет лишения свободы.

Ранее в результате спецоперации под Алматы у девушки изъяли 40 кг наркотиков и 28 тысяч долларов.