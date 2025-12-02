18-летнего казахстанца подозревают в серии мошенничеств с фиктивной арендой жилья

В Алматы задержан 18-летний казахстанец. Его подозревают в серии мошенничеств посредством интернет-ресурсов по размещению объявлений, сообщает Zakon.kz.

Известно, что злоумышленник публиковал фиктивные предложения о сдаче квартир, которых в реальности не существовало.

От доверчивых граждан он получал предоплату, а в отдельных случаях – полную стоимость аренды.

На сегодняшний день полицейскими установлено порядка 30 эпизодов противоправной деятельности.

В отношении задержанного проводится дальнейшая проверка на его возможную причастность к другим аналогичным преступлениям.

"Задержанный действовал по отработанной схеме, пользуясь доверчивостью граждан. Мы продолжаем оперативные мероприятия для полного установления круга потерпевших. Призываем горожан быть максимально внимательными при совершении онлайн-сделок, особенно связанных с арендой жилья". Глава Управления полиции Алмалинского района Максат Пшан

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Алматы напомнили о необходимости проявлять бдительность:

"Проверяйте адрес, документы на жилье, не переводите деньги незнакомым лицам и пользуйтесь только проверенными площадками объявлений".

Ранее в Астане задержали мужчину, который в будние дни работал финансистом, а в выходные – наркозакладчиком.