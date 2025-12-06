НПО Павлодарской области: итоги года и новые горизонты

Гражданский сектор Павлодарской области подвел итоги года, отметив сотрудничество государственных органов и неправительственных организаций. В этом году совместными усилиями была проведена масштабная работа в разных сферах общества, сообщает Zakon.kz.

Лучшие инициативы и активисты получили специальные номинации.

В формате "без галстуков" встретились представители акимата и гражданского сектора на диалоговой площадке "Инклюзивный взгляд – разные мнения, единая нация".

Заместитель руководителя Управления информации и общественного развития Павлодарской области Айнур Раисова отметила, что в регионе официально зарегистрированы более 700 неправительственных организаций.

"Инклюзивный взгляд важен не только в социальной сфере или образовании, но и как фундаментальная ценность, отражающая культуру развития всего общества. Он показывает, насколько зрелым становится сообщество, когда в нем слышат разные голоса и учитывают разнообразие опыта. Единая нация формируется тогда, когда каждый человек имеет возможность свободно выразить мнение, активно участвовать в жизни страны и чувствует уважение к себе и своим взглядам. Разные социальные группы, этносы, конфессии и неправительственные организации – все они вносят свой вклад в общее развитие. Их активное участие становится не просто дополнением, а основой стабильного и открытого общества, где ценится диалог, взаимопонимание и готовность работать вместе ради будущего", – подчеркнула Айнур Раисова.

На площадке собрались самые активные представители неправительственных организаций – надежные партнеры государства. Их участие в диалоге стало важным подтверждением того, что гражданский сектор сегодня не просто формально существует, а активно влияет на развитие региона. Эти инициативные лидеры привносят новые идеи, запускают социальные проекты, объединяют разные группы населения и помогают государственным структурам находить практичные решения. Благодаря такому сотрудничеству формируется доверие, укрепляется культура открытого общения и создается прочный фундамент для устойчивого развития Павлодарской области.

"Вы та часть гражданского общества, которая не существует лишь на бумаге, а ежедневно работает с людьми, слышит запросы населения и предлагает реальные решения. Хочу отметить нашу совместную работу, инклюзивный подход, разные мнения. В основе стабильного и процветающего общества лежит принцип признания и уважения различных взглядов и жизненного опыта. Одним из ключевых направлений остается реализация социальных проектов. В этом году только гражданским сектором было реализовано более 100 значимых инициатив – от поддержки уязвимых слоев населения до молодежных образовательных, экологических и культурных программ", – сказала Айнур Раисова.

Каждый проект принес конкретный результат и живой отклик от жителей. Люди видят реальные изменения в своей повседневной жизни – будь то помощь социально уязвимым группам, новые культурные инициативы или экологические акции.

"2025 год наполнен важными событиями. Мы отметили 30-летие Конституции Республики Казахстан – фундамента правового и демократического государства. Это не просто дата, а напоминание о ценностях, на которых строится наше общество: права человека, свобода, равенство и верховенство закона. Ваш путь – это не только годы работы, но и сотни проектов, тысячи вовлеченных людей и устойчивый вклад в развитие региона", – добавила Айнур Раисова.

В этом году ряд НПО отметили юбилеи: Гражданский альянс Павлодарской области – 20 лет, фонд "Замандас" – 15 лет, объединение "Союз чернобыльцев Павлодарской области" – 25 лет, "Жебе Павлодар" – 10 лет, фонд "Үміт үзбеу" – 15 лет. Опытные павлодарцы делятся знаниями по всему Казахстану.

Активисты гражданского сектора были отмечены в разных номинациях. Объединение "Ертіс тұғыры" из Иртышского района получило награду "Жаңа серпін", "серебряные" волонтеры из "Замандаса" – "Шабыт", как вдохновляющие молодежь на новые свершения. В номинации "Лучший социальный проект" победило объединение "Үміт үзбеу", а "Лидером сотрудничества" признан Гражданский альянс Павлодарской области.

Фото: Акмарал Есимханова

"Ертіс тұғыры", созданное всего год назад, уже стало частью большой команды единомышленников. Руководитель организации Толганай Рахметова отметила, что год был плодотворным, а впереди новые планы.

"Мы наладили сотрудничество с движением "Жасыл ел" и взяли на себя важную задачу – поддержание чистоты в населенных пунктах. Это не только практическая работа, но и формирование новой культуры – экологичности, бережного отношения к природе и личной ответственности каждого жителя", – сказала Толганай Рахметова.

Особое внимание уделили творческим инициативам: проект превратился в настоящий гражданский альянс, получил грантовую поддержку, объединил активных людей. Команда работала с сельскими жителями, помогала раскрывать их потенциал, уделяла внимание детям, обучающимся дома и нуждающимся в дополнительных возможностях.

"Мы стремились не просто провести акции, а создать атмосферу вовлеченности и показать, что экологическая культура может быть частью повседневной жизни. В следующем году планируем разработать собственную методику проведения мероприятий с использованием современных интеллектуальных инструментов. Надеемся, что наш опыт станет примером для других сообществ", – добавила Толганай Рахметова.

Организация "Замандас" получила признание в номинации "Шабыт". Она стала площадкой для сотен жителей Павлодара, где они реализуют себя в искусстве, спорте и активном отдыхе. Сегодня в ее рядах более 700 "серебряных волонтеров", которые своим позитивным взглядом на жизнь вдохновляют новое поколение.

Директор объединения Нурбану Амиргалиева рассказала, что клуб заботится о взрослых павлодарцах и помогает улучшать их социальное положение. Их девиз: "Пенсия – это не старость, а вторая молодость".

"Для всех, кто стремится помогать окружающим и быть частью активного сообщества, двери нашего клуба всегда распахнуты. Здесь собрались люди, увлеченные здоровым образом жизни и путешествиями. Наши бабушки и дедушки ломают привычные стереотипы о том, что пожилые должны сидеть дома: они с удовольствием открывают новые маршруты, совершают поездки по области, наслаждаются красотой местных пейзажей и уже готовятся к путешествию в живописную Мангистаускую область", – поделилась Нурбану Амиргалиева.

При клубе действуют творческие объединения – вокальные и танцевальные группы, где участники учатся выражать себя через музыку и движение. Эти занятия дарят радость, укрепляют здоровье и создают атмосферу дружбы. Недавно наши активисты приняли участие в конкурсе, посвященном 95-летию короля казахского вальса Шамши Калдаякова. Мы выступили с большим вдохновением, показали свое мастерство и заняли первое место, что стало для нас настоящим признанием и стимулом двигаться дальше.

Для участников открыт спортивный зал: женщины посещают фитнес, мужчины играют в футбол несколько раз в неделю. Популярны бильярд и скандинавская ходьба. Сейчас открываются филиалы в районах области.

Здание "Замандаса" расположено на берегу Иртыша, в центре города, в историческом памятнике XIX века.

Нурбану Амиргалиева подчеркнула, что скоро членов клуба станет еще больше, и они продолжат помогать достигать целей, которые они ставят перед собой.

Напомним, премия "Волонтер года" в Казахстане в 2025 году проходит под эгидой международной премии. Среди лучших – павлодарский поисково-исследовательский отряд "Майдан жолы" и объединение поисковиков без вести пропавших "Вита".

На платформе Qazvolunteer.kz прошло активное голосование для определения лауреатов по 15 номинациям.

"Майдан жолы" за 15 лет работы в России, Молдове, Беларуси и Казахстане установил 24 памятника, стелы и плиты воинам Великой Отечественной войны, отреставрировал три монументальных сооружения, переименовал школы и площадь в честь героев Павлодарской области. Найдены и захоронены 293 безымянных солдата и офицера Красной армии.