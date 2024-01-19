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Прокуратура Костанайской области подвела итоги громких дел за 2023 год

Прокуратура Костанайской области подвела итоги громких дел за 2023 год Фото: Zakon.kz
Под председательством прокурора Костанайской области Берика Абилова 19 января 2024 года проведено заседание коллегии по итогам работы за 2023 год, сообщает Zakon.kz.

Отмечено, что в работе коллегии принял участие заместитель начальника Службы международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Руслан Райханов.

Прокурор области озвучил основные достижения надзорной работы, направленные на укрепление законности и правопорядка в регионе.

"В результате принятых совместно с местными органами власти и управления, правоохранительными и специальными органами комплексных мер уровень преступности в регионе снизился на 16,3%".Берик Абилов

По видам правонарушений: убийства снижены на 11,1%, кражи – на 30%, грабежи - на 4%, скотокрадство - на 65,2%, правонарушения в общественных местах - на 23%, в т.ч. на улице - на 19,5%, подростковой – на 13%, в состоянии алкогольного опьянения - на 26,4%, в группе лиц – на 22,3% и ранее судимыми лицами на 20,4%.

Кроме того, прокурорами согласовано 17,3 тыс. ключевых процессуальных решений, из них отказано 690 решений и в результате не допущено необоснованное вовлечение 37 граждан в орбиту уголовного преследования.

Также отмечено, что сотрудниками прокуратуры освобождено из служебных помещений 27 и изоляторов временного содержания 8 лиц.

"В сфере надзора за законностью оперативно-розыскной деятельности по актам надзора защищены конституционные права 141 граждан. В социально-экономической сфере защищены права 328 256 граждан и 18 406 предпринимателей. В доход государства взыскано порядка 5 млрд тенге, возвращено 97,3 тыс. неиспользуемых пастбища стоимостью 1,3 млрд тенге, а также участки лесного фонда стоимостью 60 млн тенге".Пресс-служба прокуратуры Костанайской области

Принятыми мерами отменено 12 государственных закупок на сумму 2,2 млрд тенге.

В сфере исполнительного производства к административной ответственности привлечено 403 лиц, к уголовной 41 должников по алиментам, взыскана задолженность в доход государства на сумму 380 млн тенге и задолженность по алиментам на сумму 206 млн. тенге.

По материалам прокурорских проверок начато 5 досудебных расследований, в суд направлено 3 уголовных дела, осуждено 3 лица.

"Так, прокуратурой области завершено расследование уголовного дела по п.3 ч.4 ст.361 Уголовного кодекса по факту злоупотребления руководителем Басаманского учреждения лесного хозяйства Аулиекольского района, который по инициативе прокуратуры находился под стражей с наложением ареста на имущество на сумму 450 млн тенге. Приговором суда от 16 ноября 2023 года Жакашев А.Б. осужден на 4,5 годам лишения свободы".Пресс-служба прокуратуры Костанайской области

По резонансному происшествию организовано досудебное расследование и направление в суд уголовное дело в отношении директора магазина "Оружейная палата" по ст.292 ч.3 Уголовного кодекса, то есть нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть четырех лиц.

Судом виновное должностное лицо признано виновным и ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

"В уголовно-судебном надзоре по инициативе прокуроров приведены в соответствие с законом судебные акты в отношении 74 лиц, улучшено правовое положение 21 осужденных".Пресс-служба прокуратуры Костанайской области

Завершая коллегию, прокурор области поставил задачи на предстоящий период и акцентировал внимание прокуроров на соблюдение конституционных прав граждан во всех сферах и защите предпринимательства, принятие упреждающих мер в сфере профилактики правонарушений и обеспечение принципа неотвратимости наказания.

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