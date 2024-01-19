Прокуратура Костанайской области подвела итоги громких дел за 2023 год

Под председательством прокурора Костанайской области Берика Абилова 19 января 2024 года проведено заседание коллегии по итогам работы за 2023 год, сообщает Zakon.kz.

Отмечено, что в работе коллегии принял участие заместитель начальника Службы международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Руслан Райханов.

Прокурор области озвучил основные достижения надзорной работы, направленные на укрепление законности и правопорядка в регионе.

"В результате принятых совместно с местными органами власти и управления, правоохранительными и специальными органами комплексных мер уровень преступности в регионе снизился на 16,3%". Берик Абилов

По видам правонарушений: убийства снижены на 11,1%, кражи – на 30%, грабежи - на 4%, скотокрадство - на 65,2%, правонарушения в общественных местах - на 23%, в т.ч. на улице - на 19,5%, подростковой – на 13%, в состоянии алкогольного опьянения - на 26,4%, в группе лиц – на 22,3% и ранее судимыми лицами на 20,4%.

Кроме того, прокурорами согласовано 17,3 тыс. ключевых процессуальных решений, из них отказано 690 решений и в результате не допущено необоснованное вовлечение 37 граждан в орбиту уголовного преследования.

Также отмечено, что сотрудниками прокуратуры освобождено из служебных помещений 27 и изоляторов временного содержания 8 лиц.

"В сфере надзора за законностью оперативно-розыскной деятельности по актам надзора защищены конституционные права 141 граждан. В социально-экономической сфере защищены права 328 256 граждан и 18 406 предпринимателей. В доход государства взыскано порядка 5 млрд тенге, возвращено 97,3 тыс. неиспользуемых пастбища стоимостью 1,3 млрд тенге, а также участки лесного фонда стоимостью 60 млн тенге". Пресс-служба прокуратуры Костанайской области

Принятыми мерами отменено 12 государственных закупок на сумму 2,2 млрд тенге.

В сфере исполнительного производства к административной ответственности привлечено 403 лиц, к уголовной 41 должников по алиментам, взыскана задолженность в доход государства на сумму 380 млн тенге и задолженность по алиментам на сумму 206 млн. тенге.

По материалам прокурорских проверок начато 5 досудебных расследований, в суд направлено 3 уголовных дела, осуждено 3 лица.

"Так, прокуратурой области завершено расследование уголовного дела по п.3 ч.4 ст.361 Уголовного кодекса по факту злоупотребления руководителем Басаманского учреждения лесного хозяйства Аулиекольского района, который по инициативе прокуратуры находился под стражей с наложением ареста на имущество на сумму 450 млн тенге. Приговором суда от 16 ноября 2023 года Жакашев А.Б. осужден на 4,5 годам лишения свободы". Пресс-служба прокуратуры Костанайской области

По резонансному происшествию организовано досудебное расследование и направление в суд уголовное дело в отношении директора магазина "Оружейная палата" по ст.292 ч.3 Уголовного кодекса, то есть нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть четырех лиц.

Судом виновное должностное лицо признано виновным и ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы.

"В уголовно-судебном надзоре по инициативе прокуроров приведены в соответствие с законом судебные акты в отношении 74 лиц, улучшено правовое положение 21 осужденных". Пресс-служба прокуратуры Костанайской области

Завершая коллегию, прокурор области поставил задачи на предстоящий период и акцентировал внимание прокуроров на соблюдение конституционных прав граждан во всех сферах и защите предпринимательства, принятие упреждающих мер в сфере профилактики правонарушений и обеспечение принципа неотвратимости наказания.