Казахстанцев предупредили о новом виде мошенничества

О новой схеме телефонного мошенничества предупредили казахстанцев в полиции 5 декабря 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По информации Департамента полиции (ДП) области Абай, людям стали звонить от имени сотрудников компаний по обслуживанию домофонов.

"Мошенники предлагают изготовить "дополнительные ключи" или "подключить функцию доступа без ключа". Для этого они обещают выслать персональный шестизначный код, якобы позволяющий открывать подъездную дверь без физического ключа. Злоумышленники уверяют, что у каждой квартиры будет собственный код и что услуга является новой и официальной. На деле никакого сервиса не существует. Получив согласие, мошенники собирают персональные данные граждан", – рассказали в полиции.

В ДП призывают жителей быть предельно внимательными и не доверять подобным звонкам. Настоящие домофонные компании не подключают доступ по коду без официального договора, не запрашивают личные данные по телефону и не предлагают услуги через холодные звонки.

"В случае поступления подозрительных звонков рекомендуется немедленно прекратить разговор и сообщить об этом в полицию по номеру 102 либо в ближайшее территориальное подразделение", – рекомендуют в полиции.

4 декабря в Министерстве труда и социальной защиты населения призвали казахстанцев не верить распространяемой в Казнете информации о программе "Светлый путь".