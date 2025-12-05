#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
499.65
582.89
6.47
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+8°
$
499.65
582.89
6.47
Общество

Казахстанцев предупредили о новом виде мошенничества

ключи, фото - Новости Zakon.kz от 05.12.2025 11:22 Фото: pixabay
О новой схеме телефонного мошенничества предупредили казахстанцев в полиции 5 декабря 2025 года, сообщает Zakon.kz.

По информации Департамента полиции (ДП) области Абай, людям стали звонить от имени сотрудников компаний по обслуживанию домофонов.

"Мошенники предлагают изготовить "дополнительные ключи" или "подключить функцию доступа без ключа". Для этого они обещают выслать персональный шестизначный код, якобы позволяющий открывать подъездную дверь без физического ключа. Злоумышленники уверяют, что у каждой квартиры будет собственный код и что услуга является новой и официальной. На деле никакого сервиса не существует. Получив согласие, мошенники собирают персональные данные граждан", – рассказали в полиции.

В ДП призывают жителей быть предельно внимательными и не доверять подобным звонкам. Настоящие домофонные компании не подключают доступ по коду без официального договора, не запрашивают личные данные по телефону и не предлагают услуги через холодные звонки.

"В случае поступления подозрительных звонков рекомендуется немедленно прекратить разговор и сообщить об этом в полицию по номеру 102 либо в ближайшее территориальное подразделение", – рекомендуют в полиции.

4 декабря в Министерстве труда и социальной защиты населения призвали казахстанцев не верить распространяемой в Казнете информации о программе "Светлый путь".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Казахстанцев предупредили о новых схемах мошенничества
12:06, 11 июня 2025
Казахстанцев предупредили о новых схемах мошенничества
Казахстанцев предупредили о новых схемах мошенничества
17:26, 12 июля 2023
Казахстанцев предупредили о новых схемах мошенничества
О новом виде телефонного мошенничества предупредили казахстанцев
10:26, 17 мая 2024
О новом виде телефонного мошенничества предупредили казахстанцев
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: