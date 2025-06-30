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События

Генпрокуратура сделала заявление по делу Перизат Кайрат

Перизат Кайрат, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2025 15:50 Фото: Instagram/01pk
Генеральная прокуратура Казахстана сегодня, 30 июня 2025 года, выступила с заявлением по делу Перизат Кайрат и ее матери, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что Генпрокуратурой уголовное дело в отношении Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой направлено для рассмотрения по существу в Межрайонный суд по уголовным делам Астаны.

"Указанные лица обвиняются в хищении у граждан и организаций Республики Казахстан свыше 3 млрд тенге, собранных под предлогом оказания благотворительной помощи детям-инвалидам, а также пострадавшим от паводков в Казахстане и конфликта на Ближнем Востоке", – напомнили в пресс-службе надзорного органа в понедельник.

18 июня 2025 года в АФМ заявили, что дело Перизат Кайрат и ее мамы – Гайни Алашбаевой – передали в прокуратуру. В материалах уголовного дела насчитывается 109 томов.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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