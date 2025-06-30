Генпрокуратура сделала заявление по делу Перизат Кайрат

Генеральная прокуратура Казахстана сегодня, 30 июня 2025 года, выступила с заявлением по делу Перизат Кайрат и ее матери, сообщает Zakon.kz.

Из него следует, что Генпрокуратурой уголовное дело в отношении Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой направлено для рассмотрения по существу в Межрайонный суд по уголовным делам Астаны.

"Указанные лица обвиняются в хищении у граждан и организаций Республики Казахстан свыше 3 млрд тенге, собранных под предлогом оказания благотворительной помощи детям-инвалидам, а также пострадавшим от паводков в Казахстане и конфликта на Ближнем Востоке", – напомнили в пресс-службе надзорного органа в понедельник.

18 июня 2025 года в АФМ заявили, что дело Перизат Кайрат и ее мамы – Гайни Алашбаевой – передали в прокуратуру. В материалах уголовного дела насчитывается 109 томов.