Мороз до -22 в Астане, снегопад в Алматы и Шымкенте: прогноз погоды на 7, 8 и 9 декабря

Фото: Zakon.kz

С 7 по 9 декабря 2025 года в Астане, Алматы и Шымкенте ожидается резкое ухудшение погодных условий – снегопад, дожди, метель, гололед и похолодание. Об этом говорится в прогнозе, который предоставили специалисты РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 7 декабря: облачно, временами снег, поземок, гололед. Ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью и днем -1-3°С.

8 декабря: облачно, временами снег, поземок, гололед. Ветер западный с переходом на северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днем -3-5°С.

9 декабря: облачно, временами снег, низовая метель, гололед. Ветер северо-восточный, северный 9-14, днем порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью -20-22°С, днем -18-20°С. Прогноз погоды по Алматы 7 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +6+8°С.

8 декабря: переменная облачность, днем дождь. Ночью и утром туман. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +3+5°С.

9 декабря: облачно, осадки, ночью временами сильные осадки (дождь, снег), гололед. Временами туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 5-10, днем порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем 0+2°С. Прогноз погоды по Шымкенту 7 декабря: переменная облачность, ночью и утром осадки (дождь, снег), туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +10+12°С.

8 декабря: переменная облачность, временами осадки (дождь, мокрый снег). Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +3+5°С.

9 декабря: переменная облачность, временами осадки (дождь, мокрый снег). Ночью и утром туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью около 0°С, днем +2+4°С. Материал по теме Сильный снегопад и похолодание обрушатся на Алматы Ранее синоптики сообщили, что Казахстан накроют морозы до -15°С и сильные метели. Подробнее о погоде на 6-8 декабря 2025 года можете прочитать здесь.

