Прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на 8, 9 и 10 августа
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня ожидаются дожди с грозами и палящая жара до +39°C. Об этом говорится в прогнозе на 8, 9 и 10 августа 2025 года, который предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.
Прогноз погоды по Астане
- 8 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°C, днем +19+21°C.
- 9 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°C, днем +20+22°C.
- 10 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°C, днем +22+24°C.
Прогноз погоды по Алматы
- 8 августа: переменная облачность, днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°C, днем +32+34°C.
- 9-10 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°C, днем сильная жара +34+36°C.
Прогноз погоды по Шымкенту
- 8 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°C, днем +36+38°C.
- 9 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем +37+39°C.
- 10 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°C, днем +37+39°C.
