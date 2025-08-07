Прогноз погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на 8, 9 и 10 августа

В Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие три дня ожидаются дожди с грозами и палящая жара до +39°C. Об этом говорится в прогнозе на 8, 9 и 10 августа 2025 года, который предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 8 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14, временами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +12+14°C, днем +19+21°C.

9 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°C, днем +20+22°C.

10 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°C, днем +22+24°C. Прогноз погоды по Алматы 8 августа: переменная облачность, днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный 3-8, днем порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°C, днем +32+34°C.

9-10 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18+20°C, днем сильная жара +34+36°C. Прогноз погоды по Шымкенту 8 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +19+21°C, днем +36+38°C.

9 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20+22°C, днем +37+39°C.

10 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +22+24°C, днем +37+39°C. Материал по теме Засуха грозит 12 регионам Казахстана в августе О том, какой будет погода в Казахстане в августе 2025 года, можете узнать здесь.

