Общество

В Астане – снег, в Алматы и Шымкенте – дожди и тепло до +11°С: прогноз погоды на 4-6 декабря

Алматы, Алматы зимой, виды города Алматы, зима в Алматы, зимой в Алматы, зимний Алматы, заморозки в Алматы, мороз в Алматы, снег в Алматы, похолодание в Алматы, снегопад, снегопад в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 15:27 Фото: Zakon.kz
С 4 по 6 декабря 2025 года в Астане ожидаются снег, мороз и гололед, в Алматы и Шымкенте – дожди и тепло до +11°С. Об этом говорится в прогнозе, который предоставили специалисты РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 4 декабря: облачно, ночью снег, днем осадки (дождь, снег). Временами туман, гололед, поземок. Ветер западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С, днем около 0°С.
  • 5 декабря: переменная облачность, ночью снег, поземок, гололед. Ветер северо-западный, западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днем 0-2°С.
  • 6 декабря: переменная облачность, днем снег, поземок, гололед. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С, днем 0-2°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 4 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С, днем +9+11°С.
  • 5 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +7+9°С.
  • 6 декабря: переменная облачность, днем дождь. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -1-3°С, днем +5+7°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 4 декабря: переменная облачность, утром и днем дождь. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1+3°С, днем +8+10°С.
  • 5 декабря: переменная облачность, временами дождь. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +3+5°С, днем +6+8°С.
  • 6 декабря: переменная облачность, временами дождь. Ветер юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +2+4°С, днем +5+7°С.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2025 15:27
Метели накроют почти весь Казахстан в ближайшие дни

Ранее синоптики сообщили, что в декабре 2025 года в Казахстане ожидаются температурные качели от +13°С до -35°С. С подробным прогнозом на первый месяц зимы можете ознакомиться здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
