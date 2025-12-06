Сильный снегопад и похолодание обрушатся на Алматы

Фото: Zakon.kz

В Алматы 6-10 декабря 2025 года ожидается переменчивая погода – от плюсовых температур до снегопадов и похолодания. Об этом говорится в прогнозе, предоставленном РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Так, согласно данным метеорологов, снег, местами сильный, прогнозируется в Алматы в предстоящую среду, 10 декабря. 6 декабря: Переменная облачность, без осадков.

Ветер западный, переходящий на восточный 3-8 м/с.

Днем: +6…+8°С. 7 декабря: Переменная облачность, днем возможен небольшой дождь.

Ветер восточный 3-8 м/с.

Ночью: 0…-2°С, днем: +6…+8°С. 8 декабря: Переменная облачность, слабый дождь.

Ветер юго-западный 3-8 м/с.

Ночью: 0…-2°С, днем: +3…+5°С. 9 декабря: Переменная облачность, местами дождь и снег.

Ветер северо-западный 3-8 м/с.

Ночью: -1…-3°С, днем: 0…+2°С. 10 декабря: Облачно, снег, местами сильный.

Ветер северный 3-8 м/с.

Ночью и днем: -7…-9°С с дальнейшим похолоданием. "С 11 декабря осадки не прогнозируются", – добавили в Управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции Алматы. Ранее синоптики сообщили, что Казахстан накроют морозы до -15°С и сильные метели. Подробнее о погоде на 6-8 декабря 2025 года можете прочитать здесь.

