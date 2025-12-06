Сильный снегопад и похолодание обрушатся на Алматы
В Алматы 6-10 декабря 2025 года ожидается переменчивая погода – от плюсовых температур до снегопадов и похолодания. Об этом говорится в прогнозе, предоставленном РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.
Так, согласно данным метеорологов, снег, местами сильный, прогнозируется в Алматы в предстоящую среду, 10 декабря.
6 декабря:
- Переменная облачность, без осадков.
- Ветер западный, переходящий на восточный 3-8 м/с.
- Днем: +6…+8°С.
7 декабря:
- Переменная облачность, днем возможен небольшой дождь.
- Ветер восточный 3-8 м/с.
- Ночью: 0…-2°С, днем: +6…+8°С.
8 декабря:
- Переменная облачность, слабый дождь.
- Ветер юго-западный 3-8 м/с.
- Ночью: 0…-2°С, днем: +3…+5°С.
9 декабря:
- Переменная облачность, местами дождь и снег.
- Ветер северо-западный 3-8 м/с.
- Ночью: -1…-3°С, днем: 0…+2°С.
10 декабря:
- Облачно, снег, местами сильный.
- Ветер северный 3-8 м/с.
- Ночью и днем: -7…-9°С с дальнейшим похолоданием.
"С 11 декабря осадки не прогнозируются", – добавили в Управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции Алматы.
Ранее синоптики сообщили, что Казахстан накроют морозы до -15°С и сильные метели. Подробнее о погоде на 6-8 декабря 2025 года можете прочитать здесь.
