Общество

Сильный снегопад и похолодание обрушатся на Алматы

Снег, снегопад, зима, холод, мороз, заморозки, фото - Новости Zakon.kz от 06.12.2025 10:17 Фото: Zakon.kz
В Алматы 6-10 декабря 2025 года ожидается переменчивая погода – от плюсовых температур до снегопадов и похолодания. Об этом говорится в прогнозе, предоставленном РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Так, согласно данным метеорологов, снег, местами сильный, прогнозируется в Алматы в предстоящую среду, 10 декабря.

6 декабря:

  • Переменная облачность, без осадков.
  • Ветер западный, переходящий на восточный 3-8 м/с.
  • Днем: +6…+8°С.

7 декабря:

  • Переменная облачность, днем возможен небольшой дождь.
  • Ветер восточный 3-8 м/с.
  • Ночью: 0…-2°С, днем: +6…+8°С.

8 декабря:

  • Переменная облачность, слабый дождь.
  • Ветер юго-западный 3-8 м/с.
  • Ночью: 0…-2°С, днем: +3…+5°С.

9 декабря:

  • Переменная облачность, местами дождь и снег.
  • Ветер северо-западный 3-8 м/с.
  • Ночью: -1…-3°С, днем: 0…+2°С.

10 декабря:

  • Облачно, снег, местами сильный.
  • Ветер северный 3-8 м/с.
  • Ночью и днем: -7…-9°С с дальнейшим похолоданием.
"С 11 декабря осадки не прогнозируются", – добавили в Управлении коммунальной инфраструктуры и жилищной инспекции Алматы.

Ранее синоптики сообщили, что Казахстан накроют морозы до -15°С и сильные метели. Подробнее о погоде на 6-8 декабря 2025 года можете прочитать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
