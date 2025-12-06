В Алматы продолжается газификация домов социально уязвимых жителей города

В Алматы активно реализуется проект газификации жилых домов социально уязвимых слоев населения. Цель проекта – обеспечить надежное и безопасное газоснабжение для тех, кто особенно нуждается в поддержке.

Проект осуществляется при поддержке акимата Алматы, АО "Halyk Bank" и Благотворительного фонда Halyk, что значительно ускорило темпы работ и расширило возможности подключения.

Газификация осуществляется поэтапно и полностью "под ключ". Жителям, относящимся к категории СУСН, не требуется приобретать счетчики, газовое оборудование, радиаторы и другие необходимые материалы, все расходы берет на себя фонд.

Списки получателей помощи формируются акиматом города среди граждан, чье материальное положение не позволяет самостоятельно оплатить подключение к газу.

На сегодня строительно-монтажные работы завершены в 50 домах, из них 42 дома уже подключены к газу, и жители пользуются преимуществами современного газоснабжения.

Параллельно ведется работа по второй очереди проекта: специалисты проводят обследование домов, собирают документы и рассматривают новые обращения граждан.