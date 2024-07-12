В акимате рассказали, кто из астанчан может получить соцпомощь на газификацию дома
Единовременную соцпомощь на проведение газа в Астане могут получить собственники домов, подлежащих газификации, а также являющиеся членами их семей, уточняет официальный сайт столичного акимата.
При этом у получателей и других представителей семьи не должно быть другого жилья, а среднедушевой доход не может превышать четыре прожиточных минимума.
На получение соцпособия могут претендовать:
- пенсионеры по возрасту;
- лица с инвалидностью;
- дети с инвалидностью;
- многодетные матери и многодетные семьи;
- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, выпускники детских домов;
граждане, получающие государственное пособие по случаю потери кормильца (на совместно проживающих несовершеннолетних детей до 18 лет, в том числе детей, обучающихся по очной форме обучения до 23 лет).
Размер социальной помощи определяется исходя из фактических затрат заявителя, связанных с подведением и установкой газового оборудования, но не более 130 МРП или 479 960 тенге.
Для получения социальной помощи необходимо обратиться с заявлением через веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz либо в Управление занятости и социальной защиты с приложением следующих документов:
- документ, удостоверяющий личность;
- сведения о доходах лица (членов семьи);
- копия документа, подтверждающего статус;
- справка об отсутствии (наличии) зарегистрированных прав на недвижимое имущество;
- акт и/или документ, подтверждающий состоявшиеся расходы лица, связанные с подведением и установкой газового оборудования (копии чеков, квитанции, договор на оказание услуг и т.п.);
- сведения о номере банковского счета в банке второго уровня либо в акционерном обществе "Казпочта".
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 19 июня приняли в работу проект закона по вопросам газоснабжения и бережливого потребления товарного газа.