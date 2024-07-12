В акимате рассказали, кто из астанчан может получить соцпомощь на газификацию дома

В Астане единовременную социальную помощь на проведение газа начисляют гражданам, проживающим в частных жилых домах, подлежащих газификации, сообщает Zakon.kz.

Единовременную соцпомощь на проведение газа в Астане могут получить собственники домов, подлежащих газификации, а также являющиеся членами их семей, уточняет официальный сайт столичного акимата.

При этом у получателей и других представителей семьи не должно быть другого жилья, а среднедушевой доход не может превышать четыре прожиточных минимума.

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На получение соцпособия могут претендовать:

пенсионеры по возрасту;

лица с инвалидностью;

дети с инвалидностью;

многодетные матери и многодетные семьи;

дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, выпускники детских домов;

граждане, получающие государственное пособие по случаю потери кормильца (на совместно проживающих несовершеннолетних детей до 18 лет, в том числе детей, обучающихся по очной форме обучения до 23 лет).

Размер социальной помощи определяется исходя из фактических затрат заявителя, связанных с подведением и установкой газового оборудования, но не более 130 МРП или 479 960 тенге.

Для получения социальной помощи необходимо обратиться с заявлением через веб-портал "электронного правительства" www.egov.kz либо в Управление занятости и социальной защиты с приложением следующих документов:

документ, удостоверяющий личность; сведения о доходах лица (членов семьи); копия документа, подтверждающего статус; справка об отсутствии (наличии) зарегистрированных прав на недвижимое имущество; акт и/или документ, подтверждающий состоявшиеся расходы лица, связанные с подведением и установкой газового оборудования (копии чеков, квитанции, договор на оказание услуг и т.п.); сведения о номере банковского счета в банке второго уровня либо в акционерном обществе "Казпочта".

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 19 июня приняли в работу проект закона по вопросам газоснабжения и бережливого потребления товарного газа.