В Атырауской области задержали "разворотивших" кладбище школьников

На кладбище в Атырауской области произошел шокирующий случай: неизвестные разбили надгробные камни, разрушили оградки, а вырванные металлические полумесяцы воткнули в землю, сообщает Zakon.kz.

По данным mgorod.kz, это произошло недалеко от села Еркинкала. Повреждения увидел местный житель, приехавший на могилу умершего родственника. Он и вызвал полицейских.

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Атырауской области, после случившегося начали досудебное расследование. Подозреваемых установили и задержали. В отдел полиции доставили троих несовершеннолетних. Их допрос провели в присутствии законных представителей.

"В настоящее время выполняются все предусмотренные законом следственные действия. Кроме того, несовершеннолетние будут поставлены на учет в органы внутренних дел, а материалы по делу направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. В ходе расследования будет решаться вопрос привлечения родителей правонарушителей к ответственности", – сообщили в полиции.

