#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
504.49
587.73
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
504.49
587.73
6.57
Общество

На празднование Нового года власти ЗКО выделили 11 млн тенге

ЗКО, акимат, украшение , фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2025 16:56 Фото: pixabay
Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев на брифинге в СЦК 8 декабря 2025 года высказался о новогоднем оформлении в регионе, передает корреспондент Zakon.kz.

Нариман Турегалиев ответил на традиционный накануне Нового года вопрос о том, сколько денег выделят на оформление областного центра.

"Если скажем, что совсем не выделяем, это будет неправильно. Почти не выделяем. С 2023 года мы прекратили закупать новогодние елки. У нас есть елка, приобретенная еще до моего прихода, и мы продолжаем ее использовать. Каждый год устанавливаем, затем разбираем и храним, а в следующем снова используем", – ответил аким.

Средства, по его словам, будут выделены лишь на проведение каких-то мероприятий.

"Определенные средства выделяются. На этот год городская администрация планирует около 11 млн тенге. Не на покупку елок. Основная часть направлена на мероприятия, оформление города, детские программы. Общая сумма составляет всего 11 млн тенге", – резюмировал глава региона.

C 1 декабря по всему Казахстану началась подготовка к Новому году. Мегаполисы преображаются, стараясь создать праздничное настроение и порадовать жителей сказочной иллюминацией. Как оформят улицы и во сколько обошлась подготовка к Новому году в крупнейших городах страны, можно прочитать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Информацию о дороговизне мяса опроверг аким ЗКО
16:22, Сегодня
Информацию о дороговизне мяса опроверг аким ЗКО
Аким ЗКО о дефиците соли: Были производственные проблемы
16:32, Сегодня
Аким ЗКО о дефиците соли: Были производственные проблемы
Сколько денег потратят на новогоднее оформление ЗКО
15:39, 12 ноября 2024
Сколько денег потратят на новогоднее оформление ЗКО
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: