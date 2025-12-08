На празднование Нового года власти ЗКО выделили 11 млн тенге

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев на брифинге в СЦК 8 декабря 2025 года высказался о новогоднем оформлении в регионе, передает корреспондент Zakon.kz.

Нариман Турегалиев ответил на традиционный накануне Нового года вопрос о том, сколько денег выделят на оформление областного центра.

"Если скажем, что совсем не выделяем, это будет неправильно. Почти не выделяем. С 2023 года мы прекратили закупать новогодние елки. У нас есть елка, приобретенная еще до моего прихода, и мы продолжаем ее использовать. Каждый год устанавливаем, затем разбираем и храним, а в следующем снова используем", – ответил аким.

Средства, по его словам, будут выделены лишь на проведение каких-то мероприятий.

"Определенные средства выделяются. На этот год городская администрация планирует около 11 млн тенге. Не на покупку елок. Основная часть направлена на мероприятия, оформление города, детские программы. Общая сумма составляет всего 11 млн тенге", – резюмировал глава региона.

