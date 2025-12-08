Аким ЗКО отрицает, что проживает в резиденции

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев на брифинге в СЦК 8 декабря 2025 года прокомментировал вопросы о резиденциях в регионе, передает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались ситуацией вокруг двух якобы резиденций – в селе Янайкино и Уральске. По их данным, на их содержание выделяется ежегодно 100 млн тенге и 115 млн тенге соответственно.

Однако аким отрицает наличие резиденций в регионе.

"На территории Западно-Казахстанской области нет резиденций. В Янайкино это в народе называют "резиденцией". В Янайкино для защиты диких животных когда-то было создано. Да, откармливаем, создаем условия – специальная там есть организация, которая помогает в этом вопросе", – заявил Нариман Турегалиев.

Нет резиденции, по его словам, и в Уральске.

"В нашей области резиденции нет. Этот объект предназначен для временного проживания лиц, охраняемых в соответствии с законодательством РК, и официальных делегаций. Он не имеет статуса резиденции. Нужно правильно это понимать. То, что в народе его называют "резиденцией", – это просто разговор. Закон четко определяет назначение этого объекта и его функции", – отметил глава региона.

В 2022 году Касым-Жомарт Токаев поручил передать все резиденции в регионах под социальные объекты для детей. 16 сентября 2025 года президент посетил Дом шахмат в Акмолинской области – здание, расположенное на берегу озера Копа, ранее использовалось как региональная резиденция президента.