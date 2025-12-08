#Казахстан в сравнении
Логотип Новости спорта Новости спорта
+2°
$
504.49
587.73
6.57
Общество

Аким ЗКО о дефиците соли: Были производственные проблемы

ЗКО, дефицит, соль , фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2025 16:32 Фото: pixabay
Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев на брифинге в СЦК 8 декабря 2025 года прокомментировал дефицит соли в регионе, передает корреспондент Zakon.kz.

Он признал, что дефицит соли в области был.

"Соли не было из-за того, что у "Руссоль – это российская компания – были производственные проблемы. До 10 дней была остановка, из-за этого был ажиотаж. Не было соли", – добавил он.

На сегодня, заверил глава региона, проблема полностью решена.

"На сегодня мы с Атырауской и Кызылординской области и плюс "Руссоль" (осуществляем поставки – Прим. ред.), на сегодня объемы соли для нашего населения в достаточном объеме, уже есть на полках магазинов – никаких проблем нет. Цена приемлемая – самая низкая цена – 55 тенге, самая высокая – 69 тенге", – резюмировал аким.

27 ноября 2025 года мы писали, что жители Уральска столкнулись с неожиданной проблемой: поваренной соли почти не осталось в магазинах города.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
