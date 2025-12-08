#Казахстан в сравнении
Общество

Певицу Азоду побил на свадьбе бывший свекор: вынесено решение суда

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2025 17:23 Фото: Zakon.kz
В Туркестанской области 8 декабря суд принял решение по факту резонансного случая, произошедшего на празднике с певицей, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба Туркестанского областного суда рассказали, что мужчину судили по факту хулиганства.

"Судом установлено, что 31 августа 2025 года около 21:23 часов подсудимый, находясь в банкетном зале "Зағамбар" Толебийского района, увидев, что бывшая сноха, потерпевшая, исполняет песню на мероприятии, совершил хулиганские действия по отношении к ней, применив при этом физическую силу. В результате у потерпевшей выявлены синяки в области шеи, предплечья и грудной клетки. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, данные повреждения не причинили вред здоровью и относятся к категории, не вызывающей кратковременного расстройства здоровья", – говорится в сообщении.

Прокурор просил назначить подсудимому наказание в виде 1 года лишения свободы. Потерпевшая, поддержав позицию прокурора, просила взыскать с подсудимого 700 тыс. тенге материального ущерба и 10 млн тенге морального вреда. Подсудимый просил переквалифицировать его действия на ст. 109-1 ч. 2 (Побои) УК РК и назначить штраф.

При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства – отсутствие судимости и раскаяние подсудимого. Отягчающих обстоятельств не установлено.

8 декабря 2025 года приговором суда подсудимому назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Взыскан моральный вред 800 тыс. тенге и представительские расходы на сумму 700 тыс. тенге.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Инцидент случился во время свадьбы в селе Загамбар, где выступала певица Азода. Во время номера на сцену вырвался мужчина и ударил артистку несколько раз. Позже исполнительница опубликовала кадры произошедшего в Instagram и обратилась за помощью. Азода рассказала, что нападавший – отец ее бывшего мужа, с которым они не общались четыре года.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
