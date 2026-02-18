#Референдум-2026
Общество

Курьер домогался жительницы Алматы в ее квартире: суд вынес решение

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, уголовный кодекс РК, фото - Новости Zakon.kz от 18.02.2026 22:07 Фото: Zakon.kz
В Алматы суд 18 февраля вынес решение по делу о приставании курьера к девушке в ее собственной квартире, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщил в Instagram адвокат Олег Чернов.

"На основании представленных суду доказательств установлен факт правонарушения и назначено наказание в виде 7 суток административного ареста. Решение основано исключительно на материалах дела. Мы хотим сказать важное. Девушки, не бойтесь и не молчите. В защите своих прав нет ничего, за что должно быть стыдно. Нарушение личных границ – это ответственность того, кто их нарушает, а не ваша. Обращение в правоохранительные органы имеет смысл. Закон работает и может защитить", – написал он под постом.

Ранее сообщалось, что жительница Алматы обвинила курьера в приставаниях. По словам заявительницы, это произошло в ее же квартире 14 февраля 2026 года, в День всех влюбленных.

