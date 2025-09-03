Певицу избил отец бывшего мужа на свадьбе в Туркестанской области

31 августа 2025 года во время свадьбы в селе Загамбар в Туркестанской области выступала певица Азода. Ее номер был приостановлен неприятным инцидентом. На сцену вырвался мужчина и ударил артистку несколько раз, сообщает Zakon.kz.

Исполнительница опубликовала кадры произошедшего на своей странице в Instagram и обратилась за помощью. Азода рассказала, что нападавшим оказался отец ее бывшего мужа, с которым они не общались четыре года. По ее словам, экс-свекор был пьян.

Кроме того, знаменитость поделилась и неприятными воспоминаниями. Во время брака на нее также поднимали руку, в том числе, когда она была беременна.

Теперь же Азода требует наказать виновных.

Корреспондент Zakon.kz 3 сентября 2025 года обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции (ДП) региона. В ведомстве уточнили, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Побои".

"Подозреваемый установлен и доставлен в полицию. Проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств". Пресс-служба ДП Туркестанской области

Также сказано, что по результатам расследования будет принято соответствующее решение.

Иная информация в интересах следствия в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Стражи порядка в свою очередь напомнили, что любые противоправные действия влекут ответственность в рамках законодательства.

Ранее мы рассказывали о казахстанце, который избил супругу, сломав ей нос и повредив ухо. Теперь женщина не слышит.