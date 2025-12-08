Двое доноров из ВКО подарили вторую жизнь 12 казахстанцам

В листе ожидания на новые органы в Казахстане состоят более 4500 тысяч человек, которым необходима пересадка печени, почек, сердца и комплекса "сердце-легкие". 232 пациента – это жители Восточного Казахстана, из них 7 детей.

При этом в регионе в текущем году уже дважды был проведен мульти органный забор органов от посмертных доноров.

"Было выявлено 5 потенциальных доноров, только по 2 пациентам было получено согласие от родственников. Благодаря этим согласиям мы подарили вторую жизнь 12 казахстанцам, среди них – дети", – рассказал региональный транспланткоординатор по ВКО Аслан Нургалиев.

Стоит отметить, что в Казахстане действует многоступенчатая система защиты, которая исключает возможность получения хоть какой-то личной выгоды от процесса трансплантации.

"Информация о нуждающихся в органах пациентах конфиденциальна, человеческое участие минимизировано. Подбор реципиентов делает компьютер, совместимость проверяет тоже он", – пояснил Аслан Нургалиев.

О потенциальных донорах становится известно только когда медицинская комиссия подтвердила и выставила диагноз "смерть мозга". Смерть головного мозга – это полное и необратимое прекращение всех функций головного мозга, включая стволовые структуры.

"Диагноз "смерть мозга" выставляет не один специалист, а консилиум врачей. После смерти головного мозга тело может ещё некоторое время функционировать на аппаратной и медикаментозной поддержке. Благодаря этой поддержке органы пациента можно пересадить другим людям и спасти несколько жизней", – отметил Аслан Нургалиев.

Самое сложное в донорстве это получить согласие родственников. А вот число отказов от донорства продолжает расти. Более 6 тысяч человек в регионе выразили отказ от донорства.





"Согласие на донорство в регионе выразили только 360 человек. Сложность еще выражается в том, что в критических ситуациях решение приходиться принимать родственников. Хотя сейчас граждане могут дать согласие на донорство при жизни через платформу eGov.kz. При этом поменять свое мнение можно в любой момент", – пояснил транспланткоординатор

Отмечается, что, если человек обозначил свою позицию при жизни, специалисты не будут брать разрешение на пересадку у родственников, а будут действовать согласно волеизъявлению умершего. Главное, что пересадка донорского органа – зачастую это единственный шанс на жизнь для других людей.