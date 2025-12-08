#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
504.49
587.73
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
504.49
587.73
6.57
Общество

Двое доноров из ВКО подарили вторую жизнь 12 казахстанцам

врачи, операция, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2025 17:43 Фото: пресс-центр ВКО
В листе ожидания на новые органы в Казахстане состоят более 4500 тысяч человек, которым необходима пересадка печени, почек, сердца и комплекса "сердце-легкие". 232 пациента – это жители Восточного Казахстана, из них 7 детей.

При этом в регионе в текущем году уже дважды был проведен мульти органный забор органов от посмертных доноров.

"Было выявлено 5 потенциальных доноров, только по 2 пациентам было получено согласие от родственников. Благодаря этим согласиям мы подарили вторую жизнь 12 казахстанцам, среди них – дети", – рассказал региональный транспланткоординатор по ВКО Аслан Нургалиев.

Стоит отметить, что в Казахстане действует многоступенчатая система защиты, которая исключает возможность получения хоть какой-то личной выгоды от процесса трансплантации.

"Информация о нуждающихся в органах пациентах конфиденциальна, человеческое участие минимизировано. Подбор реципиентов делает компьютер, совместимость проверяет тоже он", – пояснил Аслан Нургалиев.

О потенциальных донорах становится известно только когда медицинская комиссия подтвердила и выставила диагноз "смерть мозга". Смерть головного мозга – это полное и необратимое прекращение всех функций головного мозга, включая стволовые структуры.

"Диагноз "смерть мозга" выставляет не один специалист, а консилиум врачей. После смерти головного мозга тело может ещё некоторое время функционировать на аппаратной и медикаментозной поддержке. Благодаря этой поддержке органы пациента можно пересадить другим людям и спасти несколько жизней", – отметил Аслан Нургалиев.

Самое сложное в донорстве это получить согласие родственников. А вот число отказов от донорства продолжает расти. Более 6 тысяч человек в регионе выразили отказ от донорства.


"Согласие на донорство в регионе выразили только 360 человек. Сложность еще выражается в том, что в критических ситуациях решение приходиться принимать родственников. Хотя сейчас граждане могут дать согласие на донорство при жизни через платформу eGov.kz. При этом поменять свое мнение можно в любой момент", – пояснил транспланткоординатор

Отмечается, что, если человек обозначил свою позицию при жизни, специалисты не будут брать разрешение на пересадку у родственников, а будут действовать согласно волеизъявлению умершего. Главное, что пересадка донорского органа – зачастую это единственный шанс на жизнь для других людей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
В Казахстане посмертный донор спас жизни четырех человек
08:28, 26 июля 2024
В Казахстане посмертный донор спас жизни четырех человек
В Туркестанской области открыли модульный лагерь для детей
16:01, 23 июня 2025
В Туркестанской области открыли модульный лагерь для детей
Смерть ребенка в стоматологии: суд отложил процесс для подготовки нового обвинительного акта
18:37, Сегодня
Смерть ребенка в стоматологии: суд отложил процесс для подготовки нового обвинительного акта
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: