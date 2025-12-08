#Казахстан в сравнении
Общество

Сильный снегопад и гололед накроют почти весь Казахстан

зима, снегопад, машины, дорога, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2025 17:45 Фото: unsplash
В Казахстане в предстоящий вторник, 9 декабря 2025 года, ожидается непогода – сильные осадки, метель, гололед, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из прогноза, который предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет":

"На большей части Казахстана с ложбиной северо-западного циклона и связанными с ней атмосферными фронтальными разделами сохраняется неустойчивый характер погоды, в связи с чем ожидается снег, на севере, востоке страны – сильный снег, на юге, юго-востоке страны – осадки, в горных районах прогнозируются сильные осадки (дождь, снег)".

Также, согласно прогнозу, по республике ожидаются метель, гололед, туман, усиление ветра.

Казахстан ждет резкое похолодание до -35°C

С 9 по 11 декабря 2025 года в Алматы ожидается резкое ухудшение погодных условий – снегопад и мороз до -17°C. А чего ждать жителям Астаны и Шымкента, можете узнать здесь.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
