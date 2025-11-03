#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
530.47
613.75
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
530.47
613.75
6.56
Общество

Снегопад, дожди и гололед накроют Казахстан 4 ноября

снегопад, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2025 18:14 Фото: unsplash
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в предстоящий вторник, 4 ноября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, лишь в западных областях республики под влиянием отрога антициклона сохраняется погода без осадков.

"Погоду большей части территории Казахстана обусловит прохождение атмосферных фронтальных разделов, в связи с чем пройдут осадки (дождь, снег), ночью на севере, днем в центре страны – сильный снег, на юге, в горных районах юго-востока – сильные осадки (дождь, снег)... По республике прогнозируются усиление ветра, туманы, гололедные явления".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

При этом в ряде областей страны ожидается:

  • высокая пожарная опасность – на западе, востоке, в центре Жамбылской, на западе Алматинской, на севере, в центре Кызылординской областей,
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, на севере Жамбылской, на севере Алматинской.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2025 18:14
Первый снег надвигается на Алматы и Шымкент, мороз ожидается в Астане: прогноз на 4-6 ноября

Ранее синоптики сообщили, что на Казахстан обрушится мощный циклон, который принесет резкое похолодание и снегопады.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Снег с метелью, дождь и туман накроют Казахстан 15 февраля
17:56, 14 февраля 2025
Снег с метелью, дождь и туман накроют Казахстан 15 февраля
Дожди с грозами обрушатся на Казахстан 10 июня
18:05, 09 июня 2025
Дожди с грозами обрушатся на Казахстан 10 июня
Снег, дожди с грозами и заморозки накроют Казахстан 22 апреля
18:02, 21 апреля 2025
Снег, дожди с грозами и заморозки накроют Казахстан 22 апреля
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: