Снегопад, дожди и гололед накроют Казахстан 4 ноября
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в предстоящий вторник, 4 ноября 2025 года, сообщает Zakon.kz.
Согласно прогнозу, лишь в западных областях республики под влиянием отрога антициклона сохраняется погода без осадков.
"Погоду большей части территории Казахстана обусловит прохождение атмосферных фронтальных разделов, в связи с чем пройдут осадки (дождь, снег), ночью на севере, днем в центре страны – сильный снег, на юге, в горных районах юго-востока – сильные осадки (дождь, снег)... По республике прогнозируются усиление ветра, туманы, гололедные явления".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
При этом в ряде областей страны ожидается:
- высокая пожарная опасность – на западе, востоке, в центре Жамбылской, на западе Алматинской, на севере, в центре Кызылординской областей,
- чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, на севере Жамбылской, на севере Алматинской.
Ранее синоптики сообщили, что на Казахстан обрушится мощный циклон, который принесет резкое похолодание и снегопады.
