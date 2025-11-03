Снегопад, дожди и гололед накроют Казахстан 4 ноября

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в предстоящий вторник, 4 ноября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, лишь в западных областях республики под влиянием отрога антициклона сохраняется погода без осадков.

"Погоду большей части территории Казахстана обусловит прохождение атмосферных фронтальных разделов, в связи с чем пройдут осадки (дождь, снег), ночью на севере, днем в центре страны – сильный снег, на юге, в горных районах юго-востока – сильные осадки (дождь, снег)... По республике прогнозируются усиление ветра, туманы, гололедные явления". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

При этом в ряде областей страны ожидается:

высокая пожарная опасность – на западе, востоке, в центре Жамбылской, на западе Алматинской, на севере, в центре Кызылординской областей,

– на западе, востоке, в центре Жамбылской, на западе Алматинской, на севере, в центре Кызылординской областей, чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, на севере Жамбылской, на севере Алматинской.

Ранее синоптики сообщили, что на Казахстан обрушится мощный циклон, который принесет резкое похолодание и снегопады.