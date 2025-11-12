Сильные осадки и метель обрушатся на Казахстан 13 ноября
Фото: unsplash
На Казахстан в предстоящий четверг, 13 ноября 2025 года, обрушится непогода – прогнозируются сильные осадки, метель, гололед, сообщает Zakon.kz.
Согласно прогнозу, погода без осадков под влиянием отрога антициклона ожидается на западе, северо-западе и юге страны.
"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, прогнозируются осадки (дождь, снег), в горных районах юго-восточных областей в дневные часы ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега... На севере, востоке, в центре Казахстана ожидаются гололед, низовая метель".Пресс-служба РГП "Казгидромет"
Также синоптики добавили, что по республике прогнозируются усиление ветра, туман.
Материал по теме
Сильные морозы до -20 °C накроют Казахстан
Ранее мы писали, что в Астане, Алматы и Шымкенте прогнозируется потепление. Подробнее о погоде на 13, 14 и 15 ноября 2025 года в трех крупнейших мегаполисах РК можете узнать здесь.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript