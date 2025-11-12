Сильные осадки и метель обрушатся на Казахстан 13 ноября

На Казахстан в предстоящий четверг, 13 ноября 2025 года, обрушится непогода – прогнозируются сильные осадки, метель, гололед, сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, погода без осадков под влиянием отрога антициклона ожидается на западе, северо-западе и юге страны.

"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, прогнозируются осадки (дождь, снег), в горных районах юго-восточных областей в дневные часы ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега... На севере, востоке, в центре Казахстана ожидаются гололед, низовая метель". Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также синоптики добавили, что по республике прогнозируются усиление ветра, туман.

Материал по теме Сильные морозы до -20 °C накроют Казахстан

Ранее мы писали, что в Астане, Алматы и Шымкенте прогнозируется потепление. Подробнее о погоде на 13, 14 и 15 ноября 2025 года в трех крупнейших мегаполисах РК можете узнать здесь.