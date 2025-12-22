Дожди и снег с метелью обрушатся на Казахстан 23 декабря

В Казахстане в предстоящий вторник, 23 декабря 2025 года, вновь ожидается непогода, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе, который предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет":

"Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные системы сохранят свое влияние на большей части территории Казахстана – прогнозируется снег с метелью, на западе, юго-западе страны – осадки (дожди и снег)... По республике прогнозируются туманы, гололед, усиление ветра".

Согласно прогнозу, погода без осадков под влиянием отрога антициклона ожидается лишь на юго-востоке и востоке Казахстана.

Ранее синоптики предупредили казахстанцев о резком похолодании и снегопаде. Подробнее о холодном вторжении, которое придет в Казахстан 23-25 декабря 2025 года, можете узнать по ссылке.