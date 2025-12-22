#Казахстан в сравнении
Общество

Дожди и снег с метелью обрушатся на Казахстан 23 декабря

зима, снег, снегопад, ветки, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 17:09 Фото: pixabay
В Казахстане в предстоящий вторник, 23 декабря 2025 года, вновь ожидается непогода, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в прогнозе, который предоставили в пресс-службе РГП "Казгидромет":

"Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные системы сохранят свое влияние на большей части территории Казахстана – прогнозируется снег с метелью, на западе, юго-западе страны – осадки (дожди и снег)... По республике прогнозируются туманы, гололед, усиление ветра".

Согласно прогнозу, погода без осадков под влиянием отрога антициклона ожидается лишь на юго-востоке и востоке Казахстана.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 22.12.2025 17:09
Перед Новым годом в Алматы потеплеет до +4°С, а Астану заметет

Ранее синоптики предупредили казахстанцев о резком похолодании и снегопаде. Подробнее о холодном вторжении, которое придет в Казахстан 23-25 декабря 2025 года, можете узнать по ссылке.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
