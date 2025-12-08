Тариф на тепло вырастет в одном из городов Казахстана

Новый тариф за теплоснабжение утвержден в Костанае, но платить по нему горожане начнут только в 2026 году, сообщает Zakon.kz.

По данным kstnews.kz, об этом сообщил директор ГКП "КТЭК" Азамат Аужанов.

"Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий от 12 ноября 2025 года № 237-ОД для потребителей областного центра утверждены новые тарифы на теплоснабжение, которые предполагалось ввести в действие с 1 января 2026 года. Однако вследствие объявленного моратория на повышение тарифов с 16 октября текущего года, по новым тарифам потребители начнут рассчитываться только со второго квартала следующего года", – пояснил он.

При заявленном росте тарифа 30,3%, тарифы фактически вырастут на 14,3%, в том числе:

для населения – 10%;

прочих потребителей – 15%;

бюджета – 17,9%.

В течение текущего года среднеотпускной тариф по предприятию пересматривался трижды, вырос в среднем на 10,7%, в том числе для прочих потребителей – на 9,5%, для бюджета – на 36,5%, для населения, наоборот, снизился на 8,4%.

"В рамках нового тарифа затраты увеличены на 2 383,8 млн тенге, объем реализации на 32,2 тыс. Гкал. Основными причинами роста тарифа являются: увеличение затрат на топливо в связи с увеличением объема реализации на 1 601,7 млн тенге; рост затрат на электрическую энергию в связи с увеличением цен поставщиков на 312,5 млн тенге пересмотр суммы инвестиционной программы на 480,3 млн тенге увеличение ремонтного фонда на 306,3 млн тенге; увеличение суммы налогов на 257,5 млн тенге", – отметил Азамат Аужанов.

По уровню действующих тарифов на теплоснабжение ГКП "КТЭК" среди базовых предприятий регионов страны находится на седьмой позиции, "уступая" таким городам как Шымкент, Атырау, Семей, Талдыкорган, Алматы, Актобе (в августе этого года Костанай располагался на девятой позиции).

Ранее ДЧС Астаны обратился к жителям из-за надвигающихся сильных морозов.