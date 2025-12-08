#Казахстан в сравнении
События

ДЧС Астаны обратился к жителям из-за надвигающихся сильных морозов

Астана, город Астана, столица Казахстана, виды Астаны, виды города Астаны, фото - Новости Zakon.kz от 08.12.2025 19:35 Фото: unsplash
Департамент по чрезвычайным ситуациям Астаны 8 декабря обратился к жителям столицы в связи с резким похолоданием, ожидаемым в ближайшие дни, сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков, температура воздуха в ночные часы может опуститься до -25-26 градусов, сообщает официальный сайт акимата города.

В ведомстве подчеркнули, что в период сильных морозов возрастает риск пожаров в жилом секторе, особенно при интенсивном использовании печного отопления и электрических обогревателей. Спасатели призвали горожан строго соблюдать основные меры пожарной безопасности.

ДЧС рекомендует:

  • проверить исправность печей, газовых и электрических обогревателей;
  • использовать только сертифицированные и исправные устройства;
  • не перегружать электросеть, не оставлять включенные приборы без присмотра;
  • соблюдать безопасное расстояние между нагревательными приборами и горючими предметами;
  • не применять самодельные, поврежденные или устаревшие обогреватели;
  • регулярно очищать и проверять дымоходы.

В ведомстве напомнили, что правильная эксплуатация отопительного оборудования и соблюдение элементарных мер безопасности помогают предотвратить возгорания и сохранить жизнь и здоровье людей.

В Казахстане в предстоящий вторник, 9 декабря 2025 года, ожидается непогода – сильные осадки, метель, гололед.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
