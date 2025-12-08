ДЧС Астаны обратился к жителям из-за надвигающихся сильных морозов

Департамент по чрезвычайным ситуациям Астаны 8 декабря обратился к жителям столицы в связи с резким похолоданием, ожидаемым в ближайшие дни, сообщает Zakon.kz.

По данным синоптиков, температура воздуха в ночные часы может опуститься до -25-26 градусов, сообщает официальный сайт акимата города.

В ведомстве подчеркнули, что в период сильных морозов возрастает риск пожаров в жилом секторе, особенно при интенсивном использовании печного отопления и электрических обогревателей. Спасатели призвали горожан строго соблюдать основные меры пожарной безопасности.

ДЧС рекомендует:

проверить исправность печей, газовых и электрических обогревателей;

использовать только сертифицированные и исправные устройства;

не перегружать электросеть, не оставлять включенные приборы без присмотра;

соблюдать безопасное расстояние между нагревательными приборами и горючими предметами;

не применять самодельные, поврежденные или устаревшие обогреватели;

регулярно очищать и проверять дымоходы.

В ведомстве напомнили, что правильная эксплуатация отопительного оборудования и соблюдение элементарных мер безопасности помогают предотвратить возгорания и сохранить жизнь и здоровье людей.

В Казахстане в предстоящий вторник, 9 декабря 2025 года, ожидается непогода – сильные осадки, метель, гололед.

