Право

В Казахстане установили предельные тарифы на электроэнергию на 7 лет

Алматинская ТЭЦ-2, Алматинская ТЭЦ 2, теплоэлектроцентраль, тепловая электростанция, электроэнергия, отопление, теплоснабжение, тепловая энергия, фото - Новости Zakon.kz от 30.12.2025 10:03 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Приказом министра энергетики РК от 24 декабря 2025 года утверждены предельные тарифы на электрическую энергию на 2026-2032 годы включительно, сообщает Zakon.kz.

Предельные тарифы установлены для 66 групп, кроме 30-й, 54-й и 55-й.

В частности, они составят на все 7 лет:

первой группы (Экибастузская ГРЭС-1 имени Б. Нуржанова) – 9,50 тенге за кВтч.

второй группы (Евроазиатская энергетическая корпорация) – 9,40 тенге за кВтч.

третьей группы (Станция Экибастузская ГРЭС-2) – 15,67 тенге за кВтч.

четвертой группы (Главная распределительная энергостанция Топар) – 20,84 тенге за кВтч.

пятой группы (Жамбылская ГРЭС им. Т. И. Батурова) – 23,25 тенге (было 22,58 тенге за кВтч).

шестой группы (Караганда Энергоцентр) – 17,64 тенге за кВтч.

седьмой группы (Усть-Каменогорская ТЭЦ) – 17,82 тенге за кВтч.

восьмой группы (Севказэнерго) – 23,17 тенге за кВтч.

девятой группы (АО "Астана-Энергия") – 11,71 тенге за кВтч.

десятой группы ("Павлодарэнерго" (ТЭЦ-2,3) – 24,29 тенге за кВтч.

12-й группы (АО "Алюминий Казахстана") – 8,52 тенге за кВтч.

13-й группы ("Казахмыс Энерджи" (ЖТЭЦ, БТЭЦ) – 30,24 тенге за кВтч.

16-й группы ("Bassel Group LLS") – 25,48 тенге за кВтч.

18-й группы ("Степногорская ТЭЦ") – 38,67 тенге за кВтч.

22-й группы (ГКП "Кентау Сервис") – 37,12 тенге за кВтч.

23-й группы (ГКП "Аркалыкская ТЭК") – 13,13 тенге за кВтч.

26-й группы ("Алматинские электрические станции" ТЭЦ-1,2,3, Капшагайская ГЭС, Каскад ГЭС) – 20,93 тенге за кВтч.

Полный перечень тарифов можно посмотреть в приказе, который вводится в действие с 1 января 2026 года.

Стоит отметить, что утвержденные тарифы не изменились с 2025 года.

Ранее сообщалось, что установлены предельные тарифы на электроэнергию для новых энергокомпаний.

В Минэнерго сообщали, что утверждение тарифов на семилетний период является обязательной процедурой, которую ведомство должно выполнить до истечения срока действия текущих тарифов (конец 2025 года). В октябре на совещании под руководством Токаева было принято решение по заморозке роста предельных тарифов на электрическую энергию. Поэтому министерство юридически не вправе закладывать в нормативный акт плановый рост тарифов на будущие периоды.

Однако в министерстве пояснили, что законодательство Казахстана предусматривает механизм корректировки предельных тарифов.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
