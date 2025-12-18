В Алматы сносят рынок
Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы начат снос незаконного рынка. Об этом 18 декабря 2025 года проинформировали в пресс-службе акимата южной столицы, сообщает Zakon.kz.
Как уточнили в Управлении градостроительного контроля, по решению суда под снос попал рынок "Уміт" по адресу: пр. Рыскулова, 420.
"Ранее в ходе внеплановой проверки в отношении собственника приняты административные меры за отсутствие разрешительных документов и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. 22 июля 2025 года управлением направлен иск на снос в специализированный межрайонный экономический суд. 27 августа 2025 года решением СМЭС Алматы иск управления удовлетворен", – рассказали в Управлении градостроительного контроля Алматы в четверг.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
Демонтаж здания начат собственником самостоятельно во исполнение решения суда.
Фото: пресс-служба акимата Алматы
11 декабря 2025 года стало известно, что в Алматы под снос попало двухэтажное здание без документов.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript