Общество

В Алматы сносят рынок

рынок, люди, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2025 13:36 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Алматы начат снос незаконного рынка. Об этом 18 декабря 2025 года проинформировали в пресс-службе акимата южной столицы, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в Управлении градостроительного контроля, по решению суда под снос попал рынок "Уміт" по адресу: пр. Рыскулова, 420.

"Ранее в ходе внеплановой проверки в отношении собственника приняты административные меры за отсутствие разрешительных документов и выдано предписание об устранении выявленных нарушений. 22 июля 2025 года управлением направлен иск на снос в специализированный межрайонный экономический суд. 27 августа 2025 года решением СМЭС Алматы иск управления удовлетворен", – рассказали в Управлении градостроительного контроля Алматы в четверг.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Демонтаж здания начат собственником самостоятельно во исполнение решения суда.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

11 декабря 2025 года стало известно, что в Алматы под снос попало двухэтажное здание без документов.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Последние
Популярные
