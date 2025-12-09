Полиция Астаны перешла на усиленный режим работы и обратилась к водителям
К жителям и гостям Астаны сегодня, 9 декабря 2025 года, обратилась полиция. Причина – неблагоприятные погодные условия, сообщает Zakon.kz.
Стражи порядка отметили, что в Казахстане установилась переменчивая погода, которая осложняет дорожную обстановку.
"В связи с этим сотрудники патрульной полиции перешли на усиленный режим работы в столице. Правоохранители круглосуточно контролируют ситуацию на дорогах и уделяют особое внимание обеспечению безопасности движения. Полиция обращается к водителям с просьбой не превышать скорость, соблюдать дистанцию и учитывать погодные условия".Пресс-служба Департамента полиции Астаны
Столичные полицейские подчеркнули, что соблюдение закона и порядка – обязанность каждого.
Ранее стало известно, что на Казахстан надвигаются морозы до -33°C, снегопады, метели, туман, гололед и усиление ветра. В связи с этим МЧС обратилось к гражданам с важным призывом.
