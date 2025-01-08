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Общество

Полиция Алматы обратилась к водителям

Алматы, полиция, непогода, снегопад, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2025 11:37 Фото: ДП Алматы
В связи с плохими погодными условиями 8 января 2025 года полиция Алматы обратилась к водителям, сообщает Zakon.kz.

В ДП города отметили, что для создания благоприятных условий для движения автотранспорта необходима своевременная очистка улиц.

"Это обращение полиции связано с ухудшением погодных условий и осложнением дорожной ситуации в городе. Известно, что на улицы мегаполиса выехала многочисленная техника коммунальных служб. Уборка снега и очищение проезжей части в некоторых местах значительно затруднены из-за неправильной парковки транспортных средств. В местах с большим количеством офисов и учреждений граждане нередко игнорируют Правила дорожного движения и хаотично паркуют свои авто. Во-первых, налицо нарушение закона. А, во-вторых, это создает определенные неудобства для снегоуборочной техники. В связи с этим обращаемся к автовладельцам и призываем с большой ответственностью отнестись к вопросу парковки автомашин. Наш город – это наш дом. Мы сообща должны создавать в нем удобства и безопасность", – отметил начальник Управления местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев.

По данным спикера, улицы города патрулируют около 150 экипажей полиции и специализированного батальона адмполиции. Приняты все необходимые меры по предотвращению дорожно-транспортных происшествий и стабилизации дорожной ситуации в целом. В этой связи была увеличена плотность нарядов патрульной полиции, осуществляющих контроль за дорожным движением.

"Есть определенные трудности в управлении транспортным средством в зимний период. Поэтому мы призываем водителей быть предельно внимательными, не превышать скоростной режим, не нажимать резко на педаль тормоза, и главное, заранее предупреждать других участников дорожного движения о совершаемом маневре. Предупреждаем об опасностях на дорогах и просим водителей, пешеходов неукоснительно соблюдать ПДД, не подвергать риску свою жизнь, а также жизнь других участников дорожного движения", – подытожил полковник Шумаев.

С ночи 8 января 2025 года в Алматы начался снегопад. О том, когда он прекратится и какой будет погода в дальнейшем, можно узнать здесь.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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