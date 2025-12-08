Мороз, метель и снегопад: в Астане, Алматы и 16 областях объявили штормовое предупреждение

В Астане, Алматы и 16 областях Казахстана на 9 декабря объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью на севере, востоке, юге, днем на севере, востоке области Улытау ожидаются снег, гололед. На севере, востоке области туман. В Жезказгане ожидаются временами туман, гололед.



В Карагандинской области ожидаются снег, метель, гололед. На севере, востоке, юге области туман. Ветер северо-западный, утром и днем на западе, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Караганде ожидаются снег, гололед, днем низовая метель. Временами туман.

Ночью в горных районах Алматинской области ожидается сильный снег. На севере, юге, в горных районах области туман, гололед. Ветер северо-западный, днем на севере, юге области порывы 15-20 м/с. 10 декабря ночью ожидается резкое понижение температуры воздуха до 7-12, на севере, в горных районах области – 15-20 мороза, 11 декабря ночью – 12-17, на севере, в горных районах области – 20-25 мороза. В Конаеве временами ожидается туман. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.



В Алматы временами ожидается туман.

Ночью и утром на севере, востоке Атырауской области ожидается туман.



Ночью на севере, востоке Актюбинской области ожидается гололед. Ночью и утром на западе, юге области туман. Ветер северо-восточный, восточный, на севере, востоке области порывы 15-18 м/с.



Ночью в горных районах, днем на севере, в горных районах Жамбылской области ожидаются снег, низовая метель. Днем временами гололед. Временами туман. Ветер северо-западный, в горных районах области 15-20 м/с. В Таразе временами ожидается туман, днем гололед.



На севере, востоке, в центре, в горных районах области Жетысу ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, на востоке, в горных районах области порывы 15-20 м/с.



Ночью и утром на западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается гололед. Ветер восточный, днем на западе, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. В Актау ночью и утром ожидается гололед.



На западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. В Уральске ночью и утром ожидаются туман, гололед.



Ночью на севере, востоке, юге области Абай ожидаются снег, метель, гололед, днем снег, метель, гололед, на севере, юге области сильный снег. Ночью и утром на севере, юге, в центре области ожидается туман. Ветер южный с переходом на северо-западный, на севере, в центре области 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с. В Семее ожидается снег, днем метель, гололед. Ветер южный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-18 м/с.



В Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, метель, гололед, днем на севере области сильный снег. Ночью и утром на севере, востоке, в центре области ожидается туман. Ветер юго-восточный, южный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске ожидается снег, днем метель, гололед. Ветер юго-восточный, южный, днем порывы 15 м/с.



Днем в горных районах Туркестанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере, в горных районах области гололед. На западе, юге, в центре и горных районах области туман. В Шымкенте временами ожидается туман. В Туркестане временами ожидается туман.



Ночью на западе, юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются снег, метель. На западе области ожидается туман. Ветер северо-восточный, северный, ночью 15-20 м/с, днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ветер северо-восточный, северный, ночью 15-20 м/с.



В Астане ожидаются снег, метель, ночью гололед. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.



В Акмолинской области ночью ожидаются снег, метель, на севере, востоке области сильный снег, на юге, востоке области гололед, днем на севере, юге, востоке области снег, метель. На западе, севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный, на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидаются ночью снег, низовая метель. Ветер северо-восточный, ночью порывы 15-18 м/с.



Ночью на севере, востоке, юге Костанайской области ожидаются снег, низовая метель, на юге области гололед. На севере, востоке области туман. Ветер северо-восточный, ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Костанае ночью ожидаются снег, низовая метель.



На севере, в центре Кызылординской области ожидается туман. В Кызылорде временами ожидается туман.

Ранее сообщалось, что ДЧС Астаны обратился к жителям из-за надвигающихся сильных морозов.