В Минтранспорта планируют запустить беспилотные грузовые автомобили в 2027 году

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев на пресс-конференции в правительстве 9 декабря 2025 года озвучил планы по введению беспилотного транспорта в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Нурлан Сауранбаев отметил, что сейчас в стране строят дроги с прицелом на будущее.

"Когда дороги будем строить, мы будем с учетом того, чтобы в эту инфраструктуру были встроены необходимые датчики, чтобы беспилотные автомобили могли ездить на территории Казахстана", – заявил он.

Речь в первую очередь идет о пунктах пропуска.

"Предметно этот проект в обсуждении с коллегами, с соседями – мы хотели его начать в рамках ЕАЭС на пунктах пропуска. Потому что на пункте пропуска очередь связана с паспортным контролем физлица. Если там будет беспилотный транспорт, то это значительно ускорит и контроль. Программа у нас есть. Я думаю, если мы в 2027 году большой пилот запустим с нашими соседями, это будет с точки зрения транзитного потенциала Казахстана – очень сильно", – пояснил глава Минтранспорта.

Он не исключает появление беспилотных грузовиков уже в 2027 году.

"Согласно последним исследованиям, с 2036-2040 годов грузовые машины уже будут практически без двигателя внутреннего сгорания. Они будут на батареях, также как электрички. И второе – они будут использовать как автопоезд – будет беспилотный и удлиненный. В мире уже беспилотные такси в городе ездят и переход грузового транспорта на беспилот – это вопрос времени... В нашем плане в 2027 году запустить первые плотные проекты с беспилотными грузовыми автомобилями", – отметил Сауранбаев.

Такое нововведение, по оценке министра, выгодно для логистических компаний.

"В стоимости перевозки зарплата водителя весомую часть занимает, второе – ограничивает машину по количеству пробега – у него есть тахометр, по которому он больше восьми часов ехать не может. А если машина на автопилоте – она может ехать 24 часа. Соответственно, скорость грузоперевозок в три раза вырастет и экология улучшится", – считает глава Минтранспорта.

Параллельно ведомством разрабатывается законопроект по беспилотным такси, аэротакси.

"Документ готовим, в 2026 году мы внесем его в Парламент. Мы стараемся идти в ногу со временем, чтобы у нас новые технологии были использованы на территории Казахстана", – резюмировал Нурлан Сауранбаев.

Ранее он сообщил, что в рамках e-Joldar формируются цифровые паспорта дорог, что позволит в дальнейшем внедрять беспилотные автомобили.