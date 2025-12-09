Глава Минтранспорта считает цены на авиабилеты лоукостеров нормальными

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев на пресс-конференции в правительстве 9 декабря 2025 года ответил на критику стоимости рейсов отечественных лоукостеров, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр транспорта считает, что цена зависит от того, когда покупать билет.

"Тот же самый казахстанский лоукостер, например. Если заранее покупать, мы специально разбирались, если брать на стартовых продажах, Астана – Алматы стоит 15 тыс. тенге, это 30 долларов, для полета в 1000 км, мне кажется, это нормально. Только потом начинается рост цен. Это везде так. Вы можете в Европе долететь за 20 долларов. Но это, если вы возьмете в каком-то моменте, потом начинается эскалация цены. Когда лоукостер продает билеты на старте, у него цена дешевая", – заверил министр.

Ситуацию прокомментировал и вице-министр транспорта Талгат Ластаев.

"Говорить, что другие казахстанские компании не лоукостеры – это немного не так. На сегодняшний день у всех есть свои элементы. Они все конкурируют. Мы создали условия для конкуренции. Они вынуждены ставить сопоставимые тарифы на одинаковых маршрутах, потому что иначе они не смогут друг с другом конкурировать. Это хорошо для потребителя, потому что он получает цену ниже, соответственно. Ну и принципы одинаковые: заранее берешь, цены ниже, позже берешь – дороже. Чистых лоукостеров в мире и чистых классических компаний в мире практически не осталось. Совершенно изменился авиабизнес", – заявил он.

8 декабря 2025 года депутат Марат Абенов указал на дороговизну услуг казахстанских лоукостеров. По его словам, чтобы долететь до Кызылорды, нужно заплатить 40 тыс. тенге.