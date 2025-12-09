#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
508.3
592.17
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
508.3
592.17
6.63
Общество

Глава Минтранспорта считает цены на авиабилеты лоукостеров нормальными

самолеты, полеты, авиакомпании , фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 16:20 Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
Министр транспорта Нурлан Сауранбаев на пресс-конференции в правительстве 9 декабря 2025 года ответил на критику стоимости рейсов отечественных лоукостеров, передает корреспондент Zakon.kz.

Министр транспорта считает, что цена зависит от того, когда покупать билет.

"Тот же самый казахстанский лоукостер, например. Если заранее покупать, мы специально разбирались, если брать на стартовых продажах, Астана – Алматы стоит 15 тыс. тенге, это 30 долларов, для полета в 1000 км, мне кажется, это нормально. Только потом начинается рост цен. Это везде так. Вы можете в Европе долететь за 20 долларов. Но это, если вы возьмете в каком-то моменте, потом начинается эскалация цены. Когда лоукостер продает билеты на старте, у него цена дешевая", – заверил министр.

Ситуацию прокомментировал и вице-министр транспорта Талгат Ластаев.

"Говорить, что другие казахстанские компании не лоукостеры – это немного не так. На сегодняшний день у всех есть свои элементы. Они все конкурируют. Мы создали условия для конкуренции. Они вынуждены ставить сопоставимые тарифы на одинаковых маршрутах, потому что иначе они не смогут друг с другом конкурировать. Это хорошо для потребителя, потому что он получает цену ниже, соответственно. Ну и принципы одинаковые: заранее берешь, цены ниже, позже берешь – дороже. Чистых лоукостеров в мире и чистых классических компаний в мире практически не осталось. Совершенно изменился авиабизнес", – заявил он.

8 декабря 2025 года депутат Марат Абенов указал на дороговизну услуг казахстанских лоукостеров. По его словам, чтобы долететь до Кызылорды, нужно заплатить 40 тыс. тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
Читайте также
Правительство завершает модернизацию еще пяти пунктов пропуска на границе
16:54, Сегодня
Правительство завершает модернизацию еще пяти пунктов пропуска на границе
В Минтранспорта планируют запустить беспилотные грузовые автомобили в 2027 году
12:50, Сегодня
В Минтранспорта планируют запустить беспилотные грузовые автомобили в 2027 году
Глава Минтранспорта высказался о переходе на национальный мессенджер
12:51, 19 августа 2025
Глава Минтранспорта высказался о переходе на национальный мессенджер
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: