Общество

Минтранспорта планирует "заводить" новые агрегаторы такси в Казахстан

Такси, таксист, таксисты, водитель, водители, водитель такси, водители такси, таксопарк, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2025 14:32 Фото: unsplash
Министр транспорта Нурлан Сауранбаев 19 августа 2025 года на пресс-конференции в правительстве рассказал, какие изменения ожидаются на рынке такси в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Представители СМИ напомнили, что у бывшего министра транспорта Марата Карабаева была позиция о необходимости регулировать не только тарифы, но и сам рынок такси. В этой связи журналисты поинтересовались у нового главы Минтранспорта, какова его позиция и ожидаются ли изменения.

"Я думаю, что позиция министерства от смены министра не поменялась. В ведении министерства – создание условий для работы, чтобы была безопасность для пассажиров. Последнее решение, которое было принято, – по праворульным машинам, как "Альфарды" и так далее, чтобы они не ездили. Такое решение принимаем мы. Что касается ценовой политики этих компаний – это ведение АЗРК. У меня даже нет полномочий по этим вопросам туда заходить. АЗРК со своей стороны подписали поведенческий меморандум с "Яндексом" и другими компаниями", – сказал Нурлан Сауранбаев.

Он считает, что для урегулирования цен необходимо заводить на рынок дополнительные компании, и уже ведутся переговоры, чтобы у населения был выбор.

В связи с этим журналисты отметили, что ряд компаний уже пытались выйти на казахстанский рынок, но покинули его из-за конкуренции. В этой связи они поинтересовались, возможно ли появление отечественного агрегатора такси.

"Знаете, с какими суммами заходил китайский Didi? Для того, чтобы протестировать рынок, они делали цены ниже и доплачивали водителям за то, что те осуществляли перевозку через их сервис. Это сотни миллионов долларов. Кстати, в регионах казахстанские частники работают, но вот в Алматы и Астане – крупные игроки. Сегодня уже заходит прибалтийская компания Bolt. Они начинают с самокатов и будут переходить на такси. С "Яндексом" сейчас начинает конкурировать InDrive, он постепенно поджимает. "Яндекс", конечно, сейчас является одним из топовых (игроков рынка. – Прим. ред.), если не говорить о ценовом параметре. Я сам недавно проехал, конечно... цена дорогая, согласен. Но цену мы не регулируем, в наших полномочиях это не прописано", – дополнил Нурлан Сауранбаев.

Ранее были названы причины дефицита билетов на поезда.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
