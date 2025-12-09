В Казахстане на некоторых участках платных дорог не будут требовать оплату

Председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол" Дархан Иманашев на пресс-конференции в правительстве 9 декабря 2025 года рассказал, сколько километров платных дорог признаны дефектными, передает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, на сегодня по стране есть порядка 2000 км платных дорог, из которых 350 км определены как дефектные.

"Мы планируем в январе уже внедрить (соответствующий приказ. – Прим. ред.), и уже с января будем вычитывать эти участки с платности", – заявил Дархан Иманашев.

Отремонтировать эти участки дорог планируется с наступлением тепла.

"После ввода в эксплуатацию мы вернем платность на этих участках", – отметил глава "КазАвтоЖола".

30 октября 2025 года Дархан Иманашев разъяснил, как будет составляться список платных дорог, за которые не будут требовать оплату. Он тогда отметил, что данный приказ был инициирован компанией еще с прошлого года по обращениям автолюбителей.