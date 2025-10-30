62 млрд тенге принесли в казну Казахстана платные участки дорог

Председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол" Дархан Иманашев 30 октября на брифинге в СЦК рассказал о доходах с платных участков автомобильных дорог, передает корреспондент Zakon.kz.

Он напомнил, что на сегодняшний день в эксплуатацию введено 26 платных участков республиканских автодорог общей протяженностью 4883 км.

"За девять месяцев 2025 года от платного проезда поступило 62 млрд тенге, которые в полном объеме направляются на содержание данных участков и обновление технического парка", – заверил Иманашев.

Также он сообщил, что на республиканской дорожной сети функционирует порядка 1500 объектов придорожного сервиса, из которых 93% приведены в соответствие с требованиями национального стандарта. За отчетный период введено в эксплуатацию 33 новых объекта – автозаправочные станции, гостиницы, пункты питания и санитарно-гигиенические комплексы.

"Для обеспечения комфорта и безопасности дорожных пользователей введено 30 новых санитарно-гигиенических модулей, включающих теплые туалеты, мини-магазины и кафетерии. Их общее количество доведено до 155 единиц. В перспективе планируется поэтапное увеличение их числа и понижение доли устаревших объектов сезонного типа. В целях формирования единого визуального стандарта ведется работа по внедрению единого дизайн-кода для объектов придорожного сервиса, предусматривающего унифицированное цветовое и архитектурное оформление", – добавил глава "КазАвтоЖола".

