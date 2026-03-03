87 млрд тенге собрано за год с платных дорог в Казахстане
Председатель правления АО "НК "ҚазАвтоЖол" Дархан Иманашев на заседании правительства 3 марта 2026 года озвучил, сколько средств собрано за проезд по платным дорогам в 2025 году, а также сообщил о планах по расширению сети и введении новых участков, передает корреспондент Zakon.kz.
Спикер сообщил, что в Казахстане продолжается развитие инфраструктуры платных автодорог, и в настоящее время действуют 26 участков общей протяженностью около 4,9 тыс. км.
Дархан Иманашев уточнил, что в планах на этот год – ввод 6 новых участков:
- Караганда – Балхаш – Бурылбайтал 554,6 км,
- Бурылбайтал – Курты 226,4 км,
- Актобе – Кандыагаш – Макат 89 км,
- Талдыкорган – Оскемен 773 км,
- Атырау – Астрахань 277 км,
- Мерке – Шу – Бурылбайтал 78 км.
"Введена норма по приостановлению взимания платы за проезд по платным участкам, на которых имеются дефекты. На сегодня зафиксированный объем дефектов составляет 1 млн 100 тыс. кв. м, 14 участков – 477 км, работы по ним будут проведены с началом дорожно-строительного сезона", – отметил он.
Глава нацкомпании рассказал, что по обращению пользователей дорог вводится норма продления сроков оплаты за проезд по платным дорогам с 7 до 30 дней, соответствующие поправки находятся на согласовании в уполномоченных органах.
По словам Иманашева, по итогам 2025 года за проезд по платным дорогам собрано 87 млрд тенге, что почти в 2 раза больше по сравнению с 2024 годом.
"Средства полностью направлены на их содержание. Так, доходность от платных участков позволила осуществить закуп 1 тыс. 456 единиц специализированной техники и оборудования, охватить текущим ремонтом 354 тыс. кв. м дорожного полотна, а также использовать 340 тыс. куб. м противогололедных материалов", – озвучил он.
Ранее были названы сроки начала строительства дороги Караганда – Жезказган.
