87 млрд тенге собрано за год с платных дорог в Казахстане

Председатель правления АО "НК "ҚазАвтоЖол" Дархан Иманашев на заседании правительства 3 марта 2026 года озвучил, сколько средств собрано за проезд по платным дорогам в 2025 году, а также сообщил о планах по расширению сети и введении новых участков, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер сообщил, что в Казахстане продолжается развитие инфраструктуры платных автодорог, и в настоящее время действуют 26 участков общей протяженностью около 4,9 тыс. км.

Дархан Иманашев уточнил, что в планах на этот год – ввод 6 новых участков:

Караганда – Балхаш – Бурылбайтал 554,6 км,

Бурылбайтал – Курты 226,4 км,

Актобе – Кандыагаш – Макат 89 км,

Талдыкорган – Оскемен 773 км,

Атырау – Астрахань 277 км,

Мерке – Шу – Бурылбайтал 78 км.

"Введена норма по приостановлению взимания платы за проезд по платным участкам, на которых имеются дефекты. На сегодня зафиксированный объем дефектов составляет 1 млн 100 тыс. кв. м, 14 участков – 477 км, работы по ним будут проведены с началом дорожно-строительного сезона", – отметил он.

Глава нацкомпании рассказал, что по обращению пользователей дорог вводится норма продления сроков оплаты за проезд по платным дорогам с 7 до 30 дней, соответствующие поправки находятся на согласовании в уполномоченных органах.

По словам Иманашева, по итогам 2025 года за проезд по платным дорогам собрано 87 млрд тенге, что почти в 2 раза больше по сравнению с 2024 годом.

"Средства полностью направлены на их содержание. Так, доходность от платных участков позволила осуществить закуп 1 тыс. 456 единиц специализированной техники и оборудования, охватить текущим ремонтом 354 тыс. кв. м дорожного полотна, а также использовать 340 тыс. куб. м противогололедных материалов", – озвучил он.

