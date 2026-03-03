#Референдум-2026
Общество

87 млрд тенге собрано за год с платных дорог в Казахстане

Платные участки дорог, платная дорога, платные дороги, плата за проезд, стоимость проезда, фото - Новости Zakon.kz от 03.03.2026 11:00 Фото: Zakon.kz
Председатель правления АО "НК "ҚазАвтоЖол" Дархан Иманашев на заседании правительства 3 марта 2026 года озвучил, сколько средств собрано за проезд по платным дорогам в 2025 году, а также сообщил о планах по расширению сети и введении новых участков, передает корреспондент Zakon.kz.

Спикер сообщил, что в Казахстане продолжается развитие инфраструктуры платных автодорог, и в настоящее время действуют 26 участков общей протяженностью около 4,9 тыс. км.

Дархан Иманашев уточнил, что в планах на этот год – ввод 6 новых участков:

  • Караганда – Балхаш – Бурылбайтал 554,6 км,
  • Бурылбайтал – Курты 226,4 км,
  • Актобе – Кандыагаш – Макат 89 км,
  • Талдыкорган – Оскемен 773 км,
  • Атырау – Астрахань 277 км,
  • Мерке – Шу – Бурылбайтал 78 км.
"Введена норма по приостановлению взимания платы за проезд по платным участкам, на которых имеются дефекты. На сегодня зафиксированный объем дефектов составляет 1 млн 100 тыс. кв. м, 14 участков – 477 км, работы по ним будут проведены с началом дорожно-строительного сезона", – отметил он.

Глава нацкомпании рассказал, что по обращению пользователей дорог вводится норма продления сроков оплаты за проезд по платным дорогам с 7 до 30 дней, соответствующие поправки находятся на согласовании в уполномоченных органах.

По словам Иманашева, по итогам 2025 года за проезд по платным дорогам собрано 87 млрд тенге, что почти в 2 раза больше по сравнению с 2024 годом.

"Средства полностью направлены на их содержание. Так, доходность от платных участков позволила осуществить закуп 1 тыс. 456 единиц специализированной техники и оборудования, охватить текущим ремонтом 354 тыс. кв. м дорожного полотна, а также использовать 340 тыс. куб. м противогололедных материалов", – озвучил он.

Ранее были названы сроки начала строительства дороги Караганда – Жезказган.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Дороги Казахстана подготовили к паводковому периоду
11:07, Сегодня
Дороги Казахстана подготовили к паводковому периоду
62 млрд тенге принесли в казну Казахстана платные участки дорог
15:18, 30 октября 2025
62 млрд тенге принесли в казну Казахстана платные участки дорог
В Казахстане на некоторых участках платных дорог не будут требовать оплату
15:41, 09 декабря 2025
В Казахстане на некоторых участках платных дорог не будут требовать оплату
