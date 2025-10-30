Когда "КазАвтоЖол" назовет участки платных дорог, где не будет взиматься оплата

Председатель правления АО "НК "КазАвтоЖол" Дархан Иманашев 30 октября 2025 года на брифинге в СЦК прокомментировал ситуацию с платными дорогами, где качество не соответствует нормативам, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, на таких участках плата взиматься не будет.

"Данный приказ был инициирован нами еще с прошлого года по обращениям автолюбителей. Он нашел отражение и понимание в уполномоченном органе. Соответствующий приказ вышел в сентябре. Сегодня специальная комиссия, куда вошли представители "КазАвтоЖола" и другие заинтересованные лица, проводит осмотр каждого платного участка, после чего составляет соответствующий акт, который передается нам в центр. Мы сводим данные и направляем в Министерство транспорта, которое вносит соответствующие изменения в приказ", – сказал Иманашев.

Он пообещал, что ближе к концу ноября будет опубликован список таких участков.

"К примеру, если комиссия выявила на участке протяженностью 100 км несоответствие нормативам хотя бы 10 км, мы вносим соответствующие изменения. Плата будет взиматься только за оставшиеся 90 километров. Однако после устранения недостатков мы сохраняем право вернуть этот участок в категорию платных. До 10 ноября комиссия должна обследовать все платные дороги. Думаю, к 25-30 ноября Министерство транспорта издаст приказ, и мы сообщим, за какие участки плата не будет взиматься", – добавил глава "КазАвтоЖола".

Сегодня мы писали, что на казахстанских дорогах выявлено 2,7 тысячи дефектов.