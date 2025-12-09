#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
508.3
592.17
6.63
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+4°
$
508.3
592.17
6.63
Общество

300 тысяч за перелом позвоночника: школьный конфликт в Астане дошел до суда

Школьник, школьники, ученик, ученики, ученики старших классов, школа, школы, старшеклассники, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2025 16:12 Фото: Zakon.kz
В Астане суд обязал семью школьника выплатить 300 тысяч тенге за травму одноклассницы. Детали судебного разбирательства озвучили Zakon.kz в пресс-службе Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних .

Известно, что в одной из школ столицы между учащимися произошел конфликт.

"Несовершеннолетний причинил своей однокласснице телесные повреждения – закрытый перелом позвоночника без смещения, квалифицированный как вред здоровью средней тяжести", – говорится в материалах дела.

Мать пострадавшей обратилась в суд с требованием взыскать с матери несовершеннолетнего виновника 1,5 млн тенге в качестве компенсации морального вреда.

Но в суде представитель ответчика поддержала письменные возражения и просила отказать в удовлетворении иска.

В свою очередь ответчик признала вину сына, однако указала, что последствия для ребенка, по ее мнению, были незначительными, а также сослалась на ограниченные финансовые возможности семьи, заявив о готовности выплатить компенсацию в размере 100 000 тенге.

"Исследовав доказательства и оценив обстоятельства дела, суд признал факт причинения вреда и частично удовлетворил исковые требования, определив размер компенсации в 300 000 тенге".Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Астаны

При этом суд учел следующие обстоятельства:

  • вред причинен несовершеннолетним, не достигшим 14-летнего возраста;
  • действия ребенка носили неумышленный характер;
  • размер компенсации должен быть разумным и справедливым;
  • учтено материальное положение семьи ответчика;
  • суд признал наличие моральных страданий у потерпевшей, однако они не носят исключительного или чрезмерного характера.

Решение суда вступило в законную силу.

Ранее мы рассказывали, что казахстанец разбогател на 370 млн и Range Rover, но в итоге лишился всего. Об этом можно прочитать по этой ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Казахстанка с шестью детьми выиграла дело о выселении
12:22, 15 сентября 2025
Казахстанка с шестью детьми выиграла дело о выселении
Шестилетняя девочка получила травму лица на занятиях в частной школе в Астане
21:04, 21 января 2025
Шестилетняя девочка получила травму лица на занятиях в частной школе в Астане
Казахстанка отсудила 50 тыс. тенге за последствия неудачной процедуры ботокса
17:17, 02 апреля 2025
Казахстанка отсудила 50 тыс. тенге за последствия неудачной процедуры ботокса
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: