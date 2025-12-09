300 тысяч за перелом позвоночника: школьный конфликт в Астане дошел до суда
Известно, что в одной из школ столицы между учащимися произошел конфликт.
"Несовершеннолетний причинил своей однокласснице телесные повреждения – закрытый перелом позвоночника без смещения, квалифицированный как вред здоровью средней тяжести", – говорится в материалах дела.
Мать пострадавшей обратилась в суд с требованием взыскать с матери несовершеннолетнего виновника 1,5 млн тенге в качестве компенсации морального вреда.
Но в суде представитель ответчика поддержала письменные возражения и просила отказать в удовлетворении иска.
В свою очередь ответчик признала вину сына, однако указала, что последствия для ребенка, по ее мнению, были незначительными, а также сослалась на ограниченные финансовые возможности семьи, заявив о готовности выплатить компенсацию в размере 100 000 тенге.
"Исследовав доказательства и оценив обстоятельства дела, суд признал факт причинения вреда и частично удовлетворил исковые требования, определив размер компенсации в 300 000 тенге".Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Астаны
При этом суд учел следующие обстоятельства:
- вред причинен несовершеннолетним, не достигшим 14-летнего возраста;
- действия ребенка носили неумышленный характер;
- размер компенсации должен быть разумным и справедливым;
- учтено материальное положение семьи ответчика;
- суд признал наличие моральных страданий у потерпевшей, однако они не носят исключительного или чрезмерного характера.
Решение суда вступило в законную силу.
