300 тысяч за перелом позвоночника: школьный конфликт в Астане дошел до суда

В Астане суд обязал семью школьника выплатить 300 тысяч тенге за травму одноклассницы. Детали судебного разбирательства озвучили Zakon.kz в пресс-службе Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних .

Известно, что в одной из школ столицы между учащимися произошел конфликт.

"Несовершеннолетний причинил своей однокласснице телесные повреждения – закрытый перелом позвоночника без смещения, квалифицированный как вред здоровью средней тяжести", – говорится в материалах дела.

Мать пострадавшей обратилась в суд с требованием взыскать с матери несовершеннолетнего виновника 1,5 млн тенге в качестве компенсации морального вреда.

Но в суде представитель ответчика поддержала письменные возражения и просила отказать в удовлетворении иска.

В свою очередь ответчик признала вину сына, однако указала, что последствия для ребенка, по ее мнению, были незначительными, а также сослалась на ограниченные финансовые возможности семьи, заявив о готовности выплатить компенсацию в размере 100 000 тенге.

"Исследовав доказательства и оценив обстоятельства дела, суд признал факт причинения вреда и частично удовлетворил исковые требования, определив размер компенсации в 300 000 тенге". Специализированный межрайонный суд по делам несовершеннолетних Астаны

При этом суд учел следующие обстоятельства:

вред причинен несовершеннолетним, не достигшим 14-летнего возраста;

действия ребенка носили неумышленный характер;

размер компенсации должен быть разумным и справедливым;

учтено материальное положение семьи ответчика;

суд признал наличие моральных страданий у потерпевшей, однако они не носят исключительного или чрезмерного характера.

Решение суда вступило в законную силу.

