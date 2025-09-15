Казахстанка с шестью детьми выиграла дело о выселении

Суд отказал в выселении матери с шестью детьми из квартиры в Алматинской области. Детали судебного разбирательства Zakon.kz озвучили в пресс-службе Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Алматинской области.

Истец заявил, что является собственником квартиры на основании договора купли-продажи от 29 января 2008 года. В 2017 году между ним и ответчицей было заключено соглашение о задатке: женщина внесла 6,5 млн тенге в счет покупки жилья, общая стоимость которого составляла 20 млн тенге.



Далее истец утверждал, что ответчица якобы систематически нарушала условия соглашения и потребовал выселить ее с детьми из квартиры.

Однако сама женщина с иском не согласилась и подала встречное заявление – о принуждении к исполнению условий соглашения.

"Она пояснила, что обязалась выплачивать оставшуюся сумму (13,5 млн тенге) до ноября 2024 года – ежемесячными платежами по 100 000 тенге", – уточнили в пресс-службе.

В итоге, выселение отменили. Женщина с шестью детьми останется в квартире.

"В удовлетворении иска о выселении из жилого помещения без предоставления другого жилья – отказать. Встречный иск ответчицы – удовлетворить. Решение суда пока в законную силу не вступило", – говорится в заключительной части.

