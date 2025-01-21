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Происшествия

Шестилетняя девочка получила травму лица на занятиях в частной школе в Астане

приговор суда, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2025 21:04 Фото: Zakon.kz
Частная школа в Астане выплатит компенсацию за травму шестилетнего ребенка. Дело рассмотрели в Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, в сентябре 2024 года, во время нахождения на занятиях, шестилетняя школьница получила травму лица. После происшествия родители самостоятельно обратились в больницу, и ребенок был госпитализирован в экстренном порядке.

В итоге родные обратились с иском в столичный ювенальный суд с требованием взыскать материальный ущерб и компенсировать моральный вред.

В суде представитель ответчика пояснил, что травма была получена по неосторожности, так как ребенок, играя, упал со стеллажей.

"Суд установил, что сотрудники школы не обеспечили должной безопасности ребенка в процессе его обучения и воспитания, что привело к травме и последующим осложнениям. Родители понесли денежные расходы на лечение ребенка, включая покупку лекарств и оплату стационарного пребывания в платной клинике. Кроме того, суд признал, что ответчик причинил ребенку моральный вред вследствие получения травмы, что привело к нарушению его здоровья и личных неимущественных прав", – рассказали в суде.

Учитывая представленные доказательства, суд удовлетворил иск, обязав ответчика компенсировать материальный ущерб и моральный вред.

Решение вступило в законную силу.

Ранее астанчанку наказали за кражу, которую совершил ее ребенок.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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