Сколько сел в области Абай отказались от алкоголя и к чему это привело
Подробнее об этом сегодня, 9 декабря 2025 года, рассказали в областном Департаменте полиции (ДП):
"На сегодняшний день 15 сел региона официально признаны трезвыми территориями – без продажи и употребления алкогольной продукции. Решение принималось на сходах населения с учетом мнения жителей, акиматов и общественных активистов".
Фото: polisia.kz
Проект охватывает 10 районов области: Аксуатский, Кокпектинский, Жарминский, Маканчинский, Аягозский, Урджарский, Бескарагайский, Жанасемейский, Бородулихинский и Абайский. Во всех населенных пунктах осуществляется постоянный полицейский контроль, проводится разъяснительная работа среди жителей, привлекаются старосты сел и молодежные лидеры.
Фото: polisia.kz
Начальник ДП области Абай Эльдар Данияров, отметил, что проект доказал свою эффективность:
- значительно сократилось количество семейно-бытовых конфликтов,
- снизился уровень преступлений, совершенных в состоянии опьянения,
- а участие сельчан в обеспечении правопорядка существенно укрепилось.
"Трезвое село – это не запрет, а осознанный выбор граждан. Мы поддерживаем все инициативы, которые повышают уровень безопасности и спокойствия жизни людей", – подчеркнул он.
Отмечается, что первыми инициативу поддержали села Аксуатского и Абайского районов, затем к проекту присоединились другие населенные пункты.
В каждом селе участковые инспекторы полиции совместно с местными исполнительными органами контролируют соблюдение трезвого режима, отслеживают изменения криминогенной ситуации и оказывают необходимую поддержку населению.
Материал по теме
23 октября 2025 года генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов рассказал, что в ряде регионов целые села добровольно отказались от продажи алкоголя, что способствовало снижению, а местами – полному отсутствию преступности.