Сколько сел в области Абай отказались от алкоголя и к чему это привело

В области Абай продолжается реализация социально-профилактического проекта "Трезвое село", направленного на укрепление общественного порядка, сокращение бытовых правонарушений и обеспечение семейного благополучия на сельских территориях, сообщает Zakon.kz.

Подробнее об этом сегодня, 9 декабря 2025 года, рассказали в областном Департаменте полиции (ДП):

"На сегодняшний день 15 сел региона официально признаны трезвыми территориями – без продажи и употребления алкогольной продукции. Решение принималось на сходах населения с учетом мнения жителей, акиматов и общественных активистов".

Фото: polisia.kz

Проект охватывает 10 районов области: Аксуатский, Кокпектинский, Жарминский, Маканчинский, Аягозский, Урджарский, Бескарагайский, Жанасемейский, Бородулихинский и Абайский. Во всех населенных пунктах осуществляется постоянный полицейский контроль, проводится разъяснительная работа среди жителей, привлекаются старосты сел и молодежные лидеры.

Фото: polisia.kz

Начальник ДП области Абай Эльдар Данияров, отметил, что проект доказал свою эффективность:

значительно сократилось количество семейно-бытовых конфликтов,

снизился уровень преступлений, совершенных в состоянии опьянения,

а участие сельчан в обеспечении правопорядка существенно укрепилось.

"Трезвое село – это не запрет, а осознанный выбор граждан. Мы поддерживаем все инициативы, которые повышают уровень безопасности и спокойствия жизни людей", – подчеркнул он.

Отмечается, что первыми инициативу поддержали села Аксуатского и Абайского районов, затем к проекту присоединились другие населенные пункты.

В каждом селе участковые инспекторы полиции совместно с местными исполнительными органами контролируют соблюдение трезвого режима, отслеживают изменения криминогенной ситуации и оказывают необходимую поддержку населению.

23 октября 2025 года генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов рассказал, что в ряде регионов целые села добровольно отказались от продажи алкоголя, что способствовало снижению, а местами – полному отсутствию преступности.