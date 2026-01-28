Еще одно село в Казахстане полностью отказалось от алкоголя

В области Абай продолжает расширяться карта "трезвых сел" – инициативы, которая уже показала реальный эффект для безопасности и благополучия людей. Об этом сегодня, 28 января 2026 года, заявили в пресс-службе Департамента полиции (ДП) области, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза, еще одно село в области Абай полностью отказалось от алкоголя.

"Сегодня в регионе насчитывается 18 населенных пунктов, полностью отказавшихся от употребления и продажи алкоголя. К этому движению присоединилось село Сулутал Сатпаевского сельского округа Аксуатского района, официально получив статус "трезвого села"... Сулутал сделал выбор в пользу спокойствия, здоровья и будущего детей, добровольно отказавшись от алкоголя как от привычки, которая разрушает семьи и провоцирует правонарушения". Пресс-служба ДП области Абай

Отмечается, что решение было принято единогласно при участии акима Сатпаевского сельского округа Гульнур Аханжановой, участкового инспектора Аксуатского районного отдела полиции Олжаса Жаксылыкова, а также самих жителей.

Инициатива реализована в рамках принципа "Закон и порядок".

"Село Сулутал – небольшое, но крепкое сообщество: здесь проживают 119 человек, зарегистрировано 18 дворов. Именно в таких местах особенно заметно, как общее решение меняет ежедневную жизнь – становится меньше конфликтов, больше взаимной поддержки и ответственности". Пресс-служба ДП области Абай

Аксакал села отметил, что решение продиктовано заботой о детях и будущем:

"Алкоголь разрушил благополучие многих семей, перечеркнул путь многих молодых людей. Мы приняли это решение ради здоровья будущих поколений. Мы хотим, чтобы наши дети росли в трезвой, спокойной и воспитанной среде. Если село объединится, нет непреодолимых преград".

