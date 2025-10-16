#АЭС в Казахстане
Общество

Депутат считает, что надо полностью запретить алкоголь в Казахстане

Алкоголь, алкогольная продукция, алкоголизм, спирт, спиртной напиток, алкогольные напитки, спиртное, алкоголик, алкоголики, фото - Новости Zakon.kz от 16.10.2025 14:01 Фото: unsplash
Депутат Сената и бывший заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев 16 октября 2025 года высказался о предложении ужесточить условия продажи алкоголя в Казахстане, передает корреспондент Zakon.kz.

Комментируя предложение министра внутренних дел Ержана Саденова об ограничении продажи алкогольных напитков, Кожаев отметил, что предпринимателям следует работать в рамках закона: получать лицензии и организовывать торговлю в соответствии с установленными требованиями. По его мнению, добросовестные участники рынка не почувствуют серьезных последствий от введения таких мер.

"А кто вообще в стране подсчитал, какой ущерб мы несем из-за свободной продажи алкоголя? Мы только что говорили о безопасности дорожного движения – ежегодно в ДТП, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, погибают сотни человек. Кто поддержит их семьи? Работодатели теряют квалифицированных работников, страдает дорожная инфраструктура, повреждается транспорт. Если взвесить все экономические и социальные последствия чрезмерного потребления алкоголя, то баланс, скорее всего, склонится в сторону полного запрета его продажи", – озвучил сенатор.

Он отметил, что в Казахстане есть более 500 населенных пунктов, жители которых полностью отказались от употребления алкоголя. При этом, подчеркнул он, экономическая жизнь в этих регионах не остановилась – она продолжается в обычном ритме. Однако в этих населенных пунктах стало меньше правонарушений.

"Я уверен, что в этих населенных пунктах со временем люди будут здоровее, чем в остальных. Мы ведь тратим огромные средства на физическое восстановление здоровья человека. Я уже не говорю о производительности труда. Я не ханжа – мне тоже приходилось употреблять алкоголь. После чрезмерных посиделок приходишь на работу, и какая уж тут производительность – полдня отходишь. Экономический эффект, если посчитать, наверняка нивелирует те потери бизнеса, которые могут возникнуть из-за введения более строгого порядка торговли алкоголем", – дополнил Кожаев.

13 октября 2025 года министр внутренних дел РК Ержан Саденов рассказал, как можно снизить число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения. По его мнению, назрела необходимость ограничения времени реализации спиртного в развлекательных заведениях.

14 октября 2025 года в правительстве заявили, что вопрос о возможном запрете продажи алкоголя в супермаркетах и магазинах у дома находится на стадии обсуждения.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
