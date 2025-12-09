Слишком дешево: новые схемы мошенников с мебелью в Казахстане

Фото: pixabay

В Казахстане участились случаи мошенничества, когда злоумышленники предлагают дешевую мебель, получают предоплату и исчезают. В пресс-службе Департамента полиции (ДП) области Абай решили подсказать, как не стать жертвой мебельной аферы, сообщает Zakon.kz.

Меры предосторожности от стражей порядка выглядят так: обязательно проверяйте надежность страницы. Должны быть указаны официальный адрес, телефон и реальные отзывы. Не доверяйте недавно созданным аккаунтам;

слишком низкая цена по сравнению с рыночной – один из основных признаков мошенничества. Если вас торопят "скорее оплатить", проявите осторожность;

не переводите полную предоплату незнакомым лицам. Надежные магазины обычно предлагают оплату после доставки;

перед оплатой убедитесь, что счет зарегистрирован на официальную компанию. Не переводите деньги на личные банковские карты. "Если вы обнаружили подозрительную страницу или уже стали жертвой мошенничества, немедленно звоните по номеру 102". Пресс-служба ДП области Абай Материал по теме Цифровые ловушки: самые опасные схемы мошенничества 2025 года Ранее мы рассказывали, что с каждым годом в Казахстане активно растет количество онлайн-сервисов, госуслуг и мобильных приложений. Но вместе с этим увеличивается и число случаев доксинга – целенаправленного сбора, публикаций или распространения личных данных без согласия человека.

