"Просто доверьтесь": какие фразы оборачиваются серьезными проблемами для казахстанцев

В Казахстане по-прежнему фиксируются случаи интернет-мошенничества под предлогом сдачи жилья в аренду. В пресс-службе Департамента полиции (ДП) области Абай предостерегли и подсказали, как не стать жертвой злоумышленников, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным специалистов, особенно часто мошенники действуют в социальных сетях, мессенджерах и на сайтах объявлений, где публикуются сообщения с формулировками:

"Очень дешево".

"Срочно сдается".

"Хозяин за границей/не в городе".

"Если не забронируете сейчас – квартиру заберет другой".

Это – самые распространенные приемы мошенников.

Как действуют мошенники

Они представляются владельцами квартиры и входят в доверие. Затем, не показывая квартиру, ссылаясь на документы, под предлогом "залога", "предоплаты" или "брони" требуют перевести деньги.

После перевода денег:

телефон отключается,

сообщения остаются без ответа,

а "квартира" либо вовсе не существует, либо принадлежит другому человеку.

Как защитить себя

Никогда не переводите деньги, не осмотрев квартиру лично.

Проверяйте удостоверение личности владельца и документы, подтверждающие право собственности.

Обязательно заключайте письменный договор.

Не верьте обещаниям без договора и документов.

Если вас торопят или оказывают давление – это явный признак мошенничества.

Также есть подсказка о том, каким фразам никогда нельзя верить:

"Если сейчас не переведете, возьмет другой".

"Документы пришлю позже".

"Оформим все онлайн – это законно".

"Я – риелтор, просто доверьтесь".

Ранее в Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана с сожалением отметили, что в последнее время участились случаи интернет-мошенничества. Злоумышленники под видом инвестиций и вложений в различные проекты обманывают граждан страны.