Общество

"Просто доверьтесь": какие фразы оборачиваются серьезными проблемами для казахстанцев

Дом, жилье, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда квартиры, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 17:08 Фото: freepik
В Казахстане по-прежнему фиксируются случаи интернет-мошенничества под предлогом сдачи жилья в аренду. В пресс-службе Департамента полиции (ДП) области Абай предостерегли и подсказали, как не стать жертвой злоумышленников, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным специалистов, особенно часто мошенники действуют в социальных сетях, мессенджерах и на сайтах объявлений, где публикуются сообщения с формулировками:

  • "Очень дешево".
  • "Срочно сдается".
  • "Хозяин за границей/не в городе".
  • "Если не забронируете сейчас – квартиру заберет другой".

Это – самые распространенные приемы мошенников.

Как действуют мошенники

Они представляются владельцами квартиры и входят в доверие. Затем, не показывая квартиру, ссылаясь на документы, под предлогом "залога", "предоплаты" или "брони" требуют перевести деньги.

После перевода денег:

  • телефон отключается,
  • сообщения остаются без ответа,
  • а "квартира" либо вовсе не существует, либо принадлежит другому человеку.

Как защитить себя

  • Никогда не переводите деньги, не осмотрев квартиру лично.
  • Проверяйте удостоверение личности владельца и документы, подтверждающие право собственности.
  • Обязательно заключайте письменный договор.
  • Не верьте обещаниям без договора и документов.
  • Если вас торопят или оказывают давление – это явный признак мошенничества.

Также есть подсказка о том, каким фразам никогда нельзя верить:

  • "Если сейчас не переведете, возьмет другой".
  • "Документы пришлю позже".
  • "Оформим все онлайн – это законно".
  • "Я – риелтор, просто доверьтесь".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 13.01.2026 17:08
Масштабная афера в Алматы: казахстанец заселил 109 человек в одну комнату

Ранее в Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана с сожалением отметили, что в последнее время участились случаи интернет-мошенничества. Злоумышленники под видом инвестиций и вложений в различные проекты обманывают граждан страны.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
