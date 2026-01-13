"Просто доверьтесь": какие фразы оборачиваются серьезными проблемами для казахстанцев
В Казахстане по-прежнему фиксируются случаи интернет-мошенничества под предлогом сдачи жилья в аренду. В пресс-службе Департамента полиции (ДП) области Абай предостерегли и подсказали, как не стать жертвой злоумышленников, сообщает Zakon.kz.
Так, по данным специалистов, особенно часто мошенники действуют в социальных сетях, мессенджерах и на сайтах объявлений, где публикуются сообщения с формулировками:
- "Очень дешево".
- "Срочно сдается".
- "Хозяин за границей/не в городе".
- "Если не забронируете сейчас – квартиру заберет другой".
Это – самые распространенные приемы мошенников.
Как действуют мошенники
Они представляются владельцами квартиры и входят в доверие. Затем, не показывая квартиру, ссылаясь на документы, под предлогом "залога", "предоплаты" или "брони" требуют перевести деньги.
После перевода денег:
- телефон отключается,
- сообщения остаются без ответа,
- а "квартира" либо вовсе не существует, либо принадлежит другому человеку.
Как защитить себя
- Никогда не переводите деньги, не осмотрев квартиру лично.
- Проверяйте удостоверение личности владельца и документы, подтверждающие право собственности.
- Обязательно заключайте письменный договор.
- Не верьте обещаниям без договора и документов.
- Если вас торопят или оказывают давление – это явный признак мошенничества.
Также есть подсказка о том, каким фразам никогда нельзя верить:
- "Если сейчас не переведете, возьмет другой".
- "Документы пришлю позже".
- "Оформим все онлайн – это законно".
- "Я – риелтор, просто доверьтесь".
Ранее в Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана с сожалением отметили, что в последнее время участились случаи интернет-мошенничества. Злоумышленники под видом инвестиций и вложений в различные проекты обманывают граждан страны.
