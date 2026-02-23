Школьников перевели на "дистанционку" из-за сильного мороза в Астане

В Астане 24 февраля 2026 года из-за неблагоприятной погоды учеников некоторых классов перевели на дистанционный формат обучения, передает Zakon.kz.

Об этом сообщили в пресс-службе столичного акимата.



"В связи с ухудшением погодных условий (понижением температуры воздуха) 24 февраля 2026 года учащиеся 0-9-х классов первой смены переходят на дистанционный формат обучения", – рассказали в городской администрации.

Ранее в РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды на 24-26 февраля 2026 года по трем крупнейшим мегаполисам страны. Из него следует, что в Астане ожидаются жесткие морозы до -31°С.